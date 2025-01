Blitz educativas marcam volta às aulas de colégios particulares, nas Graças, Zona Norte do Recife

A- A+

A volta às aulas dos alunos de colégios particulares do bairro das Graças, Zona Norte do Recife, foi marcada por blitz educativas, na manhã desta segunda-feira (27). As intervenções buscaram orientar condutores e pedestres sobre as boas práticas de trânsito, a fim de evitar colisões.

Segundo levantamento do Departamento de Trânsito de Pernambuco (Detran-PE), foram registrados mais de 29 mil sinistros de trânsito em 2024, no Brasil.

Para dar as dicas, o órgão levou a ‘Turma do Fom-Fom’ para o estacionamento do Colégio Marista São Luís, na Avenida Rui Barbosa. Os personagens distribuíram folhetos com o ‘Passo a Passo para o Respeito’.

“A criança não é somente cidadã do futuro, ela é a cidadã de agora, porque já transita a pé. Ela é pedestre, anda com o pai, dentro de um carro ou na garupa de uma moto, se tiver 10 anos ou mais. A gente [do Detran-PE] quer conscientizar essa criança da necessidade de ela se proteger. A criança também pode avisar ao pai, a mãe ou a algum outro adulto que esteja com ela a fazer a coisa certa, para que se proteja”, comenta a supervisora de educação de trânsito do Detran-PE, Irene Aguiar.

Supervisora de educação de trânsito do Detran-PE, Irene Aguiar. | Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

Transporte escolar

O agente de trânsito e instrutor do Detran-PE, Márcio Silva, destaca que, após a volta às aulas, a quantidade de carros circulando nas ruas da cidade cresce em 25%.

Em entrevista à Folha de Pernambuco, ele falou sobre os critérios que devem ser obedecidos pelos transportes escolares.

O agente de trânsito e instrutor do Detran-PE, Márcio Silva | Foto: Arthur Mora/Folha de Pernambuco

“Quando os pais forem contratar um veículo podem consultar o site do Detran. Lá, vai ter uma lista com os veículos regulares. Na fiscalização, o veículo tem que estar com a vistoria 2025, que é sinalizada por um selo vermelho, em dia.

"O agente vai verificar se o condutor é maior de 21 anos, se ele tem o curso específico para a condução escolar, se o transporte tem o dístico [faixa amarela] escolar em toda a extensão lateral dele, se há corujas [luzes que ficam na parte superior frontal e traseira do carro], em cima e cinto de segurança para todos os ocupantes do veículo porque é dispensado o uso da cadeirinha, mas elas têm que estar com cinto de segurança abdominal e extintor. Caso a pessoa seja abordada e esteja fazendo transporte escolar irregular, a notificação é gravíssima vezes cinco, multa de R$ 1.467 e apreensão do veículo”, pontuou.

Dicas de trânsito para pedestres

Use sempre a faixa de pedestres;

Preste atenção em todo o ambiente que o cerca;

Antes de atravessar, olhe para um lado e para o outro;

Evite fazer a travessia em esquinas e curvas;

Não atravesse vias (ou mesmo caminhe pelas calçadas) olhando para o celular;

Não use fones de ouvido;

Ao descer de um coletivo, nunca atravesse pela frente do veículo;

Cuidado ao cruzar áreas com garagens;

Caminhe sempre pela calçada.

Dicas de trânsito para motoristas

Respeite a faixa de pedestres;

Jamais dirija ou pilote falando ao celular;

Se beber, nunca dirija ou pilote;

Evite dirigir e pilotar cansado ou sonolento;

Respeite sempre os limites permitidos de velocidade;

Não esqueça de sinalizar antes de praticar qualquer ação no trânsito;

Faça com regularidade a manutenção do seu veículo.

O consultor de vendas José Higino, de 47 anos, avaliou como positiva a iniciativa do Detran-PE em conscientizar o público sobre as boas práticas no trânsito.

“Muito boa a ideia. O diferencial deste ano é que acontece no estacionamento do Marista São Luís, porque garante a fluidez do tráfego, lá fora, e ainda ensina os estudantes a crescer com responsabilidade”, comentou.

CTTU também fez blitz

Na Rua Doutor Malaquias, em frente ao Colégio Damas, também nas Graças, a Liga da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) fez a festa, junto com a capivara Mery Cristina. O órgão também educou os condutores de forma lúdica.

Segundo a gestora de educação de trânsito do órgão, Michele Souza, a ação de volta às aulas foi antecipada para que os condutores e pedestres fossem orientados mais cedo, para poderem se adaptar à rotina viária.

A gestora de educação de trânsito do órgão, Michele Souza | Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

“A gente faz um apelo aos pais e responsáveis. Pedimos que evitem filas duplas, que embarquem e desembarquem o mais rápido possível. A gente entende que nesse primeiro momento, os alunos não querem descer, devido ao tempo que estavam em casa. E aí, quando chegam, não querem sair do veículo, mas a gente pede que tenham essa agilidade para evitar”, aconselha ela.

A advogada Cláudia Costa, de 46 anos, levou o filho, João Costa, de 15 anos, à instituição de ensino. Ela acredita que a intervenção vai ajudar bastante aos pedestres não sofrerem sinistro de trânsito por conta de possíveis descuidos.

A advogada Cláudia Costa, de 46 anos, e o filho, João Costa, de 15 anos | Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

“É muito importante reforçar esse cuidado no momento da travessia. O trânsito, hoje, ainda não está muito intenso, porque eu acho que não está voltando todo mundo. Fazendo isso, a CTTU ajuda a todos, desde os alunos da escola quanto a outras pessoas”, opinou ela.

Proibido celular

Outro ponto que também marca o retorno das atividades do ano letivo de 2025 é a proibição total do uso de celulares na sala de aula, através da Lei 15.100/25, sancionada recentemente. Para Cláudia, este não é um problema, uma vez que o filho dela não usa telas durante as aulas.

“Eu, meu filho e meus filhos temos tranquilidade, com relação a isso. Se ele está dentro da escola, não tem problema nenhum. Se acontecer alguma coisa, a escola vai se comunicar comigo, porque tem meus contatos, né? O celular, realmente, é para quando ele [o filho] estiver saindo ou na entrada, antes de iniciar as aulas. Dentro da sala, só se for uma necessidade pedagógica que a escola mesmo vai organizar.

Para o diretor-geral do Colégio São Luís Marista, Gleison Olivo, os alunos não serão prejudicados, porque a instituição já havia trabalhado com a restrição nas classes de anos iniciais.

O diretor-geral do Colégio São Luís Marista, Gleison Olivo | Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

“Nestes dois anos, estamos adotando políticas de restrição ao uso do celular. Os alunos de educação infantil antes dos iniciais, já não era permitido trazer o celular. Do 6º ao 9º ano, era possível trazer, mas nós tínhamos em cada sala de aula um armário em que, quando o aluno chegava, deixava o dinheiro dele, material eletrônico guardado e retirava ao final do turno letivo", declarou.

"Com a lei 15.100/25, nós temos agora um avanço, porque o aluno do ensino médio também trazia o celular. Ele deixava nesse armário e não usava durante a aula, mas somente durante o recreio. A partir da Lei, isso avança agora para o ensino médio, onde os alunos também terão no período do recreio esta restrição ao uso do celular”, disse ele.

