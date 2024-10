A- A+

Notícias 1º Selo Pipa será entregue nesta quarta (23) a DuoPL Arquitetura, na CasaCor De acordo com o diretor do Instituto Pipa, Rogério Morais, "investir na primeiríssima infância (até os três anos) é a forma mais rápida de transformar a humanidade"

O Quarto Infantil com Brinquedoteca da CasaCor será o primeiro espaço a receber o Selo Pipa de Cuidado à Primeira Infância. O Instituto Primeira Infância Plantar Amor (Pipa) foi criado há seis anos para orientar os cuidadores sobre o desenvolvimento infantil nos primeiros anos de vida.





De acordo com o diretor do Instituto Pipa, Rogério Morais, “investir na primeiríssima infância (até os três anos) é a forma mais rápida de transformar a humanidade”. Pensando nisso, o Selo Pipa busca reconhecer e valorizar ambientes que promovem o desenvolvimento saudável de crianças na primeira infância. A iniciativa oferece orientação e suporte para que empreendedores e empresários possam criar espaços que promovam o brincar livre, a educação lúdica e a conexão com a natureza.

E foi o que as arquitetas Carolina Puttini, Catarina Lins e Mariana Perazzo, à frente da Duo.PL Arquitetura, pensaram ao projetar o Quarto Infantil com Brinquedoteca, na CasaCor 2024. O espaço, chamado de Viva Ceça!, traz como referência o Morro da Conceição, sua arquitetura, bem como suas tradições e costumes e preza pelo resgate das brincadeiras tradicionais de antigamente.

Com a ideia de incentivar a saúde social e emocional da criança, o projeto tem como objetivo maior o resgate da infância tradicional do passado. “Cores e formas foram utilizadas com o objetivo de resgatar a interação corporal, o ‘olho no olho’, o contato, o movimento, o ‘ser criança’ e a demonstração disso. Acreditamos que o resgate da infância tradicional faz surgir a base de uma sociedade mais humana e consequentemente um mundo melhor”, diz Mariana Perazzo, uma das representantes da DuoPL Arquitetura.

As arquitetas também fizeram questão de ressaltar a importância do sentimento de pertencimento que devemos ter da cidade, história, cultura, tradições e, principalmente, do regionalismo associado a isso tudo.



O verde também está bastante presente no projeto do Quarto Infantil. E é um dos requisitos do Selo Pipa. “A interação direta das crianças com o ambiente natural, incluindo flora, parques, jardins e áreas externas, é fundamental para o desenvolvimento infantil, trazendo uma série de benefícios para o bem-estar físico, emocional e cognitivo das crianças, sendo essencial para um desenvolvimento integral e saudável durante a infância”, reforçou Rogério Morais.

