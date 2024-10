A- A+

ARTE Mayssa Leão é destaque no Salão de Pinhais, no Paraná, e participa da CASACOR Mayssa Leão está organizando a Exposição em homenagem aos "100 anos do Surrealismo: uma abordagem contemporânea", no Murillo La Greca

A artista visual pernambucana Mayssa Leão ganhou menção honrosa no Salão de Pinhais, no Paraná, com sua tela Luz Estrelar da Nebulosa da Águia, que atualmente está exposta no Salão de Vinhedo em São Paulo e ficará em exposição até 4 de Outubro.

Em Recife, a artista Mayssa Leão também participa da CASACOR Pernambuco. As obras estão presentes em dois ambientes da mostra. No quarto infantil com brinquedoteca, assinado pelas arquitetas da DuoPL, que resgatam o conceito de “infância raiz”

Outro espaço que também recebe trabalho de Mayssa Leão é no espaço das arquitetas do Padilha Vila Nova Arquitetura, que assinam uma loja da PR Home Decor.

Ainda com outros projetos para 2024, a artista visual pernambucana Mayssa Leão está organizando a Exposição em homenagem aos “100 anos do Surrealismo: uma abordagem contemporânea", que contará com 30 artistas de Pernambuco.

A mostra será realizada, no Museu Murillo La Greca e está prevista para o início de Outubro.

