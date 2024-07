43% dos produtos de cacau nos EUA excedem os níveis seguros de chumbo, alerta estudo

A- A+

Um novo estudo da Universidade George Washington descobriu que uma taxa preocupante de produtos de cacau nos EUA contém metais pesados que excedem as diretrizes.

Os pesquisadores usaram um limite de níveis máximos de dose permitidos para avaliar a extensão da contaminação por metais pesados em 72 produtos de chocolate, encontrados nas prateleiras dos supermercados.

Foi analisada a presença de chumbo, cádmio e arsênico, que representam um risco significativo à saúde em quantidades suficientes.

“Todos nós amamos chocolate, mas é importante consumir com moderação, como acontece com outros alimentos que contêm metais pesados, incluindo peixes grandes como o atum e o arroz integral não lavado”, disse Leigh Frame, diretor de medicina integrativa e professor associado de pesquisa clínica e liderança na a Escola de Medicina e Ciências da Saúde da GW. “Embora não seja prático evitar totalmente os metais pesados em sua alimentação, você deve ter cuidado com o que está comendo e quanto.”, completa.

Os resultados, publicados recentemente na revista científica Frontiers in Nutrition, concluíram que 43% dos produtos estudados excederam a dose máxima permitida de chumbo, enquanto 35% dos produtos estudados excederam a dose máxima permitida de cádmio.

Nenhum dos produtos excedeu o nível de dose máxima permitida para arsênico. Surpreendentemente, os produtos rotulados como orgânicos apresentaram níveis mais elevados de chumbo e cádmio em comparação com os produtos não orgânicos.

De acordo com os pesquisadores, uma única porção destes produtos de cacau pode não representar riscos significativos para a saúde com base nas concentrações médias encontradas.

A equipe ressalta que uma porção de chocolate amargo equivale a cerca de 30 gramas e geralmente tem sido associada à benefícios à saúde, incluindo saúde cardiovascular, desempenho cognitivo e inflamação crônica. No entanto, a investigação é limitada e as preocupações sobre os metais pesados ainda não foram consideradas.

Por outro lado, consumir múltiplas porções ou combinar o consumo com outras fontes de metais pesados pode levar a exposições que excedam o nível máximo de dose permitido.

Os alimentos com níveis elevados de chumbo podem incluir produtos de origem animal como mariscos e vísceras ou alimentos ou suplementos herbais cultivados em solos contaminados e/ou importados de países com menos regulamentação, como China, Nigéria, Índia, Egito. Para o cádmio, as principais preocupações são as mesmas com a adição de algumas algas marinhas, especialmente a alga Hijiki.

