A duas semanas da eleição, 17 milhões de pessoas já votaram nos Estados Unidos

Enquanto as campanhas de Donald Trump e Kamala Harris fazem seus esforços finais para atrair os eleitores ainda indecisões a duas semanas do dia da votação que vai definir o próximo presidente dos EUA, mais de 17 milhões de eleitores optaram por abreviar o processo e votar de forma antecipada.



A apuração momentânea, com base apenas nos votos em estados que registram eleitores democratas e republicanos separadamente, indicam vantagem para o partido de Kamala, mas com os republicanos diminuindo a diferença proporcional em comparação a pleitos anteriores.

Os números de momento indicam que o voto antecipado ainda é uma prática mais democrata que republicana, mas mostram um estreitamento na diferença entre os partidos.

Um recorte dos dados eleitorais coletados pelo Laboratório Eleitoral da Universidade da Flórida, feito pelo jornal americano Wall Street Journal na segunda-feira, mostrou que 47% dos votos antecipados totais foram depositados por eleitores democratas, enquanto 33% eram republicanos.



A análise considerou apenas dados de votação em Estados que registram os eleitores de cada partido separadamente.

— Antes era apenas uma onda azul, agora, está muito mais roxo — afirmou o professor Michael McDonald, da Universidade da Flórida, em uma análise geral sobre a votação antecipada.

Em meio à pandemia da covid-19, muitos Estados criaram ou ampliaram as possibilidades do eleitorado votar antecipadamente — seja por correio ou com entrega presencial em locais de votação — para evitar aglomerações nas filas no dia da votação. A maioria do eleitorado que optou por essa forma de votação era democrata, segundo os dados eleitorais.

Em Nevada, um dos Estados-pêndulos que podem decidir a eleição, o placar era de 106 mil votos democratas e 47 mil republicanos a esta altura do processo eleitoral. Na Pensilvânia, outro Estado-pêndulo, os republicanos tinham 23% dos votos antecipados.



Na Carolina do Norte, nos três primeiros dias de votação antecipada, o placar era de 370 mil a 248 mil para os democratas.

Neste ano, cerca de 53 mil democratas depositaram suas cédulas pelo correio, enquanto 37 mil republicanos o fizeram em Nevada. Na Pensilvânia, uma contagem parcial aponta que do total de votos antecipados, 27% são republicanos. Na Carolina do Norte, são 300 mil votos democratas antecipados e 296 mil republicanos.

A diminuição da distância entre os votos depositados no período anterior ao dia da votação, contudo, não indica uma recuperação de terreno pelos republicanos, segundo os especialistas.



Como muitos dos Estados ampliaram suas regras para este tipo de voto apenas na pandemia, eles consideram que é cedo dizer em que medida os dados atuais representam uma mudança de hábito impulsionado pelo período pandêmico, e em que medida eleitores que votaram na pandemia neste modelo voltaram a ir presencialmente as urnas.

Algumas informações, contudo, ajudam a entender o perfil desse eleitorado. Uma primeira observação é que, em Estados-pêndulo, as mulheres são maioria entre os votos antecipados — representando 55% da Geórgia, até o momento, 56% na Geórgia e 52% em Michigan. Outra característica, listada por McDonald, é que esse perfil de eleitor teria um viés mais partidário.

— Os eleitores antecipados são os partidários radicais que já se decidiram, portanto, temos que esperar para ver se essa energia continua durante o período de votação antecipada — afirmou o professor da Universidade da Flórida.

Uma última observação, relacionada apenas ao eleitorado republicano, parece demonstrar que o partido conseguiu fazer com que sua base de apoio superasse as dúvidas lançadas por Trump sobre esse tipo de votação desde 2020, quando citou a contagem dos votos antecipados como prova da fraude eleitoral que alegou ter beneficiado Biden.

