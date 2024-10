A- A+

SAÚDE E BEM-ESTAR A importância de fazer a prova do Enem com tranquilidade O Enem é um momento decisivo na vida de muitos estudantes

O Enem é um momento decisivo na vida de muitos estudantes. A ansiedade e a pressão são avassaladoras, mas enfrentar essa situação de forma tranquila é fundamental para obter um bom desempenho. Como diz o ditado popular, é preciso “ter a cuca fresca”.

Alimentação no dia anterior

A alimentação desempenha um papel importante no seu estado físico e mental. No dia anterior à prova, opte por refeições leves e balanceadas. Inclua frutas, vegetais e proteínas magras. Evite alimentos muito pesados ou gordurosos, que podem causar desconforto. Uma boa opção é um jantar com frango grelhado, legumes cozidos e uma porção de arroz integral.

O dia da prova

Comece o dia da prova com um café da manhã nutritivo. Priorize alimentos que forneçam energia de forma sustentável, como aveia, iogurte e frutas. Esses alimentos ajudam a manter o nível de açúcar no sangue estável, o que é essencial para a concentração. A hidratação também é fundamental. Beba água ao longo da manhã, mas evite excessos que possam resultar em idas frequentes ao banheiro durante a prova, no horário da tarde. Uma boa regra é tomar goles pequenos e regulares. Fuja de adições muito gordurosas, como queijos amarelos ou embutidos, que causam sensação de peso. A mesma regra serve para o almoço: carne magra, feijão, arroz integral, salada e legumes. Evite tomar bebida gaseificado.

Posso comer cuscuz no dia da prova?

Fazer um cuscuz com ovo no café da manhã é possível. O cuscuz é uma fonte de carboidratos complexos, que fornecem energia de forma sustentada, enquanto o ovo acrescenta proteína, essencial para manter a saciedade e auxiliar na concentração. O cuscuz, feito de milho, é um carboidrato de média a rápida absorção (dependendo do acompanhamento), então adicionar uma fonte de fibras como a chia vai equilibrar o impacto na glicemia. Coma o cuscuz sem exagero e não utilize embutidos no acompanhamento, como a tradicional salsicha. Eu aconselho: ovo, queijo branco ou frango desfiado.

Lanches leves

Durante a prova, é permitido fazer pequenas pausas para lanchar. Leve consigo opções leves e práticas, como barrinhas de proteínas, chocolate 70% ou 100% cacau (consuma até 2 quadradinhos), frutas secas ou castanhas. Você pode beber água: de gole em gole.

Dormir cedo

Uma boa noite de sono é imprescindível. Dormir cedo na noite anterior à prova ajudará a garantir que você esteja descansado e alerta. Estabeleça uma rotina relaxante antes de dormir: evite telas, prefira ler um livro ou ouvir música suave. Um sono reparador é um dos pilares para um bom desempenho.

Preparação e organização

Antes do dia da prova, organize tudo que você precisa: documentos, canetas, lápis, água e lanches. Ter tudo pronto com antecedência reduz o estresse e permite que você se concentre no que realmente importa. Coloque tudo em uma mochila e verifique se está em ordem na noite anterior.

Técnicas de relaxamento

No dia da prova, é normal sentir um pouco de ansiedade. Para combatê-la, reserve alguns momentos para meditar. Respire profundamente, concentre-se em sua respiração. Óleos essenciais, como lavanda, ajudam a acalmar a mente. Alguns minutos de alongamento também liberaram a tensão acumulada e ajudam a manter a clareza mental.

No dia anterior à prova, evite a tentação de estudar excessivamente. O excesso de informação gera ansiedade e confusão. Foque-se em revisar o que você já aprendeu, em vez de tentar absorver novos conteúdos. A confiança vem da preparação já feita ao longo do tempo. Lembre-se de que a confiança é sua melhor aliada. Acredite em si e no esforço que você dedicou até aqui. Esteja certo de que, independentemente do resultado, você fez o seu melhor e está pronto para enfrentar essa etapa. A prova é apenas um passo na sua jornada. Com tranquilidade, preparação e fé, você pode superá-la com excelência. Boa prova!

Seja a sua melhor versão

Palestra sobre saúde e bem-estar

Médica Diana Campos - Foto: Divulgação

No próximo dia 07 de novembro, às 18h30, a Farmácia Viveza promove um evento gratuito voltado ao público em geral, visando passar informações e orientações de saúde para 2025. O momento, que acontecerá no auditório da Faculdade Maurício de Nassau, no Shopping Patteo Olinda, será composto por três profissionais: a clínica geral Diana Campos, com formação ortomolecular; a nutricionista Carla Ribeiro, e o personal trainer Bruno Gonçalves. O tema central será: "Rumo a 2025: Como o trinômio exercício físico, nutrição saudável e terapia ortomolecular podem fazer de seu ano realmente novo. Inscrições gratuitas: 81 9 9193. 2851

Parada Cardíaca

São mais de 300 mil casos de parada cardiorrespiratória por ano no país, segundo dados do Ministério da Saúde. Conhecida também como parada cardíaca, é uma condição que acontece quando o coração para de bater ou não bate corretamente, fazendo com que o sangue não chegue a todos os órgãos do corpo, podendo levar, assim, à morte em poucos minutos. Mesmo com todos os avanços no sistema de saúde, o cenário provoca preocupação e exige melhor capacitação dos profissionais. Para a médica e coordenadora do Centro de Simulação (CSim) da Faculdade Pernambucana de Saúde, Brena Melo, o treinamento com simulações vem se destacando como uma ferramenta pedagógica essencial, além de contribuir para a melhoria da qualidade do atendimento à saúde. “Ao recriar cenários reais de atendimento, a simulação permite que os alunos e profissionais desenvolvam habilidades técnicas e comportamentais, em um ambiente livre de riscos, onde podem cometer erros e aprender com eles sem consequências graves”, ressalta Brena.

Câncer: sobreviventes precisam de cuidados até o fim da vida

O Observatório Global do Câncer estima que hoje no mundo existam 32 milhões de sobreviventes do câncer no mundo. Mesmo que estejam livres da doença há cinco anos, essas pessoas necessitam de cuidados até o final da vida, porque podem enfrentar dor, fadiga, dificuldade para dormir, efeitos tardios do tratamento, medo de recidiva, comprometimento da função sexual e sofrimento psicológico. “Embora o marco de cinco anos sem a doença seja um bom prognóstico, a sobrevivência oncológica abrange o acompanhamento do paciente, a gestão dos efeitos colaterais tardios, o suporte emocional e social e o monitoramento de recorrências ou novos tumores”, afirma a médica oncologista Sabrina Chagas, da Oncologia D’Or. Na campanha Outubro Rosa, a médica frisa que os cuidados com as mulheres que tiveram câncer de mama são essenciais para a promoção de uma vida saudável. “É fundamental manter o acompanhamento médico para monitorar a saúde, detectar recorrências e gerenciar efeitos colaterais, como fadiga e linfedema. O suporte emocional também é crucial, já que muitas mulheres podem enfrentar ansiedade, depressão e desafios na autoimagem depois de tratadas”, declara a especialista.



Dicas para controlar as alergias na primavera



Cuidar da imunidade pode ajudar a prevenir crises alérgicas nesta estação do ano

Foto: Canva

Na primavera, muitas pessoas começam a sentir os efeitos das alergias sazonais, principalmente devido ao aumento de pólen no ar, liberado por plantas, flores e árvores.

“Isso ocorre porque, ao entrar em contato com certas substâncias, o sistema imunológico pode identificá-las como uma ameaça, desencadeando uma resposta exagerada. O corpo então libera histamina e outros compostos que causam os sintomas típicos da alergia, como espirros, coriza e coceira nos olhos”, explica o médico nutrólogo Nataniel Viuniski, Membro do Conselho para Assuntos de Nutrição da Herbalife.



Reforce sua imunidade

Como o processo alérgico envolve o sistema imunológico, para prevenir e controlar as alergias, além de evitar a exposição a alérgenos, é importante investir em maneiras de fortalecer a resposta imunológica com uma alimentação equilibrada e rica em antioxidantes como a vitamina C. “Um estudo publicado no Journal of the American College of Nutrition mostra que níveis adequados de vitamina C podem ajudar a reduzir a liberação de histamina e acelerar sua degradação, aliviando sintomas como coriza e coceira nos olhos”, comenta o nutrólogo.



Também é fundamental manter bons níveis de vitamina D, essencial para o bom funcionamento do sistema imunológico.

Um estudo publicado no The American Journal of Clinical Nutrition apontou que a suplementação com certos tipos de probióticos reduziu os sintomas e melhorou a qualidade de vida dos participantes durante a temporada de alergias. Isso acontece porque os probióticos ajudam a equilibrar o microbioma intestinal, que desempenha um papel importante na regulação da imunidade. “Não se esqueça de consumir boas quantidades de fibras, que servem de alimento para que os probióticos desempenhem sua função no intestino”, lembra o nutrólogo.



Mantenha um estilo de vida saudável e ativo

A prática de exercícios físicos moderados também ajuda a fortalecer o sistema imunológico e a controlar a inflamação, o que pode reduzir a intensidade das alergias. Mais um motivo para se exercitar regularmente.



Lembre-se ainda de que o estresse crônico pode enfraquecer o sistema imunológico, assim como dormir poucas horas. Portanto, invista em práticas de relaxamento, como meditação e yoga, e, se achar necessário, busque apoio psicológico. Além disso, crie uma rotina diária que permita dormir sempre no mesmo horário, de sete a oito horas por noite.



Atenção ao ambiente

Para prevenir as crises alérgicas comuns na primavera, mantenha as janelas fechadas nos dias com alta concentração de pólen e use filtros de ar para reduzir a quantidade de alérgenos no ambiente interno.



Mantenha a casa limpa, evitando o acúmulo de poeira e ácaros, que também podem desencadear crises alérgicas. É recomendável usar aspiradores com filtro HEPA, que capturam até as menores partículas de poeira, e utilizar um pano úmido para limpar o pó fino, evitando produtos de limpeza com fragrâncias.

Acreditação: um passo para maior segurança ao paciente

Gilvane Lolato – gerente de Operações da ONA – Organização Nacional de Acreditação - Foto: Divulgação

O cenário da saúde, tanto no Brasil quanto em outras partes do mundo, enfrenta desafios constantes. Infelizmente, notícias frequentes de falhas e erros nas equipes assistenciais de hospitais, clínicas e laboratórios, como casos de transplantes de órgãos infectados e cirurgias oculares malsucedidas, refletem a gravidade da situação. Talvez o que esteja faltando seja mais treinamento e uma maior conscientização sobre a importância da segurança do paciente. Os dados são alarmantes: o Anuário de Segurança Assistencial Hospitalar revela que, no Brasil, cinco pessoas morrem a cada minuto em decorrência de erros médicos, somando cerca de 55 mil mortes por ano. Além disso, a Organização Mundial da Saúde (OMS) aponta que os erros de diagnóstico representam cerca de 16% dos danos evitáveis nos sistemas de saúde.

Outro fator preocupante para quem utiliza os serviços de saúde no Brasil são as infecções hospitalares. De acordo com o Ministério da Saúde, cerca de 14% dos pacientes internados no país adquirem algum tipo de infecção durante a hospitalização. A gravidade desse cenário é reforçada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que estima que aproximadamente 100 mil brasileiros morrem a cada ano em decorrência dessas infecções. Além disso, um em cada dez pacientes afetados por infecções hospitalares acaba falecendo.

Na maioria dos estabelecimentos de saúde, faltam procedimentos e protocolos claros para prevenir esses problemas graves. Só para vocês terem uma ideia, atualmente, das mais de 380 mil organizações de saúde no país, conforme Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), 1.712 são acreditadas por metodologias nacionais ou internacionais. A ONA detém 72,1% do mercado de acreditação, totalizando mais de 1.400 certificados, dos quais mais de 420 são hospitais. Em torno de 68,4% pertencem à gestão privada, 22,2% à gestão pública, 8,3% à gestão filantrópica e 0,1% à gestão militar.

No Pernambuco, por exemplo, o mercado de acreditação em instituições de saúde em Pernambuco, especialmente em cidades como Recife, Petrolina e Caruaru, tem registrado um crescimento expressivo nos últimos anos. Atualmente, 16 instituições de saúde no estado possuem a certificação da Organização Nacional de Acreditação (ONA): Serviços de Referencia Nacional em Filarioses, Hospital dos Olhos Santa Luzia, Fundação Altino Ventura, Hospital São Marcos, Hospital Unimed Caruaru e Unimed Caruaru – Oncologia, entre outras.

O desafio é grande, mas, a cada ano, as instituições de saúde vêm se conscientizando da importância de implementar procedimentos e protocolos para evitar não apenas falhas no atendimento, mas também prejuízos financeiros.

Gilvane Lolato é gerente de Operações da ONA – Organização Nacional de Acreditação







