Lazer Abreu e Lima promove feira de artesanato neste sábado (25) Evento contará com apresentação musical do cantor e compositor Cailu

Uma feira de artesanato será uma das atrações deste sábado (25) na cidade de Abreu e Lima, Região Metropolitana do Recife (RMR). O evento, que contará com cerca de 20 artesãos locais, acontece na Praça São José, na área central do município, das 10h às 18h.

A ação é uma oportunidade para que o público conheça e adquira uma variedade de produtos confeccionados e produzidos pelos artesãos locais, valorizando a arte, o talento e o trabalho de cada um deles.

A feira também contará com uma apresentação musical do cantor e compositor Cailu. O show acontece às 12h.

A iniciativa faz parte de um projeto da Secretaria de Cultura de Abreu e Lima, que tem o objetivo de promover o trabalho produzido pelos artesãos locais. A ação é realizada quinzenalmente, de forma itinerante pelos bairros do município.



