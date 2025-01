A- A+

Mobilidade Local de embarque de três ônibus do TI Camaragibe terá mudanças a partir de terça-feira (28) Mudança temporária acontece devido a uma obra de restauração da pavimentação da pista de rolamento do terminal

O local de embarque das linhas de ônibus Viana/TI Camaragibe (2456), Alto Santo Antônio/TI Camaragibe (2448) e Alto Santo Antônio/TI Camaragibe (2492), que fazem integração no Terminal Integrado de Camaragibe, Região Metropolitana do Recife, terá mudanças temporariamente de plataforma a partir desta terça-feira (28).

O embarque das linhas, que atualmente acontece na plataforma 04, passará a ser realizado na plataforma 10.

A mudança temporária acontece devido a uma obra de restauração da pavimentação da pista de rolamento do terminal. As alterações seguem até a conclusão do serviço.

A obra faz parte de um melhoria proposta pelo aditivo ao contrato social assinado pela Governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, e a ex-prefeita de Camaragibe, Nadegi Queiroz, no dia 5 de junho de 2024, quando o município aderiu ao Grande Recife Consórcio de Transporte (CTM).

Todas essas linhas passaram a compor o Sistema de Transporte Público de Passageiros da Região Metropolitana do Recife (STPP/RMR), inclusive com a possibilidade de utilizar o Sistema de Integração Temporal entre linhas metropolitanas, reduzindo o gasto com o transporte público de passageiros, pagando somente uma tarifa do Bilhete Único (R$ 4,30), desde que sua viagem seja realizada no mesmo sentido e no intervalo de 120 minutos entre o primeiro e o segundo, uso do cartão VEM.

Denúncia

Em caso de denúncia, a central de Atendimento ao Cliente do Consórcio, das 7h às 19h, no número 0800 081 0158, ou pelo WhatsApp (9.9488.3999), das 5h30 às 21h30, para mensagens de texto, áudio, fotos ou vídeos, exclusivo para reclamações.

As demandas também podem ser enviadas à Ouvidoria por meio do e-mail [email protected] ou pelos telefones 3182.5511/5518.



