RECIFE Recife: cavalo é encontrado morto na avenida Cruz Cabugá; trânsito fica complicado Corpo do cavalo ficou na pista, diante do Shopping Tacaruna

Um cavalo foi encontrado morto na avenida Cruz Cabugá, no bairro de Santo Amaro, área central do Recife, nesta sexta-feira (24).

Não se sabem, até o momento, as circunstâncias da morte do animal.

O corpo do cavalo ficou na pista, diante do Shopping Tacaruna. Agentes da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU) foram ao local para orientar o trânsito, que ficou complicado no trecho.

A Folha de Pernambuco entrou em contato com a Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife (Emlurb), que informou, às 7h10, ter destacado um caminhão para a realizar a remoção do animal morto.

