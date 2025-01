Carro capota, e três homens ficam feridos na BR-232, no Recife

A- A+

O motorista de um carro perdeu o controle do veículo, saiu da pista, colidiu contra uma base de concreto e capotou, na madrugada desta sexta-feira (24).

O sinistro aconteceu por volta das 2h, no quilômetro 7 da BR-232, no bairro do Curado, Zona Oeste do Recife, próximo ao Jardim Botânico.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), acionada para a ocorrência, informou que três homens que estavam no veículo e ficaram feridos.

Eles foram encaminhados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para unidades de saúde.

O Samu confirmou os atendimentos. Segundo o serviço, as vítimas têm 22, 24 e 25 anos.

Os homens de 22 e 24 anos foram levados para o Hospital da Restauração (HR), no bairro do Derby, área central do Recife.

Já a vítima de 25 anos foi encaminhada para o Hospital Getúlio Vargas (HGV), no bairro do Cordeiro, na Zona Oeste da capital pernambucana.

Ainda não há informações sobre os estados de saúde das vítimas.

Imagens compartilhadas pela PRF mostram o carro bastante danificado após a colisão e o capotamento. A traseira e a dianteira do veículo ficaram destruídas, e manchas de sangue eram visíveis no carro.

Carro ficou parcialmente destruído após a colisão e o capotamento | Foto: PRF/Divulgação

