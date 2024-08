Abrigo Cristo Redentor, o mais antigo de Pernambuco, precisa de doações. Veja como ajudar

A- A+

O Abrigo Cristo Redentor, o mais antigo de Pernambuco, vem enfrentando dificuldades e precisa de ajuda para manter as instalações e a continuidade dos serviços oferecidos, cumprindo a missão de acolher e assistir idosos carentes de todo o Estado.

A instituição filantrópica, localizada em Jangadinha, Jaboatão dos Guararapes, é considerada de utilidade pública e atualmente acolhe 104 idosos, oferecendo cuidados e serviços de saúde 24 horas por dia.

A instituição é administrada pelo Rotary Clube do Recife e se mantém apenas através de doações e da ajuda da comunidade católica Obra de Maria.

O abrigo tem capacidade para acolher 180 idosos, com 20 leitos de enfermagem. No entanto, hoje abriga apenas 104 idosos, entre homens e mulheres, por conta das restrições orçamentárias.

Doações

Campanhas de doação, especialmente de alimentos, fazem parte da rotina do abrigo, sempre em parceria com outras entidades, mas, de acordo com a administração da unidade, alimentos são bem-vindos o tempo todo.

Além disso, a instituição também recebe doações de roupas, tanto para os idosos quanto para o Bazar Solidário.

Os itens que não servem para os idosos são destinado para o bazar e a renda é revertida em prol da manutenção dos serviços do abrigo.

As doações físicas, tanto de alimentos quanto de peças de vestuário, podem ser realizadas direto na sede do Abrigo Cristo Redento, no seguinte endereço:

- Avenida Governador Agamenon Magalhães, s/n, em Jangadinha, Jaboatão dos Guararapes.

Já as doações em dinheiro podem ser realizadas através de transferência bancária, ou via pix, para a conta do abrigo, no Banco do Brasil.

- As informações são: Agência: 4118-1; conta correntenº: 17.111-5; beneficiário: Abrigo Cristo Redentor; CNPJ: 10.424.810/0001-29; Chave Pix: 10424810000129.

Em entrevista à reportagem da Folha de Pernambuco, o corregedor-geral da Defensoria Pública de Pernambuco e vice-presidente do abrigo, Manoel Jerônimo, destacou as principais necessidades da instituição.

"Estamos precisando muito de fraldas geriátricas tamanho M e G, medicamentos, alimentos perecíveis e proteínas como frango, carne e peixe", explicou o vice-presidente.

Jerônimo enfatizou, ainda, a importância das doações para a continuidade dos serviços prestados pelo abrigo.

"O abrigo vive apenas de doações da sociedade civil. Seria muito importante para nós que as pessoas pudessem contribuir mais com a causa. Pois, além da manutenção das instalações, da alimentação dos idosos e de tudo que já foi citado, temos 98 funcionários que são pagos pela instituição para exercer esse trabalho tão importante. Manter um idoso com dignidade exige um custo alto, por isso qualquer ajuda será muito bem-vinda", concluiu Jerônimo.

O Abrigo Cristo Redentor

Fundado em 20 de setembro de 1942 com a presença do Interventor Agamenon Magalhães e esposa, autoridades e representantes de toda a sociedade.

A construção do abrigo foi resultado do esforço conjugado do governo e do povo de Pernambuco.

A administração do Rotary e Lions aconteceu em meados dos anos 1950. A partir de 1958 a administração do Abrigo passou a ser exercida apenas pelo Rotary Club do Recife.

Além de acolhimento e hospedagem, o obrigo também oferece alimentação, assistência médica e odontológica, através de médicos voluntários, serviço de enfermagem, orientação psicológica e fisioterápica, assistência social, lazer e atividades artísticas.

Para conseguir atender a esses idosos, visando sempre à melhoria na qualidade de vida com a dignidade, o conforto necessário e o carinho tão merecido por todos, o Cristo Redentor conta com um quadro técnico de profissionais e voluntários.

Esse quadro é composto por psicólogo, assistente social, enfermeira, fisioterapeuta e nutricionista, complementado pelo apoio administrativo, recreadores, cozinheiras, vigilantes, cuidadores e serventes, além da adesão de grupos de voluntários, bem como a assistência religiosa pela congregação das irmãs da Glória, e convênios com Faculdades para estágios curriculares na instituição.

