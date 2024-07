A- A+

Solidariedade Campanha Troco Solidário da rede Arco-Mix passa de R$ 4 milhões em doações ao Hospital do Câncer As doações ao HCP serviram para complementar aquisições do hospital

A Campanha Troco Solidário, desenvolvida pela rede de supermercados Arco-Mix e dos atacarejos Arco-Vita, ultrapassou a marca de R$ 4 milhões arrecadados e repassados integralmente como doações mensais ao Hospital de Câncer de Pernambuco (HCP). A quantia representa todas as doações já realizadas pelos clientes durante a campanha, que nasceu há mais de cinco anos.

Para celebrar o valor, na quinta-feira (18/07), às 14h, será realizada a entrega de um cheque simbólico, que representa as doações feitas desde o início da campanha. O montante real, no entanto, é pago ao hospital em quantias mensais. Na ocasião, será colocada uma placa em reconhecimento às ações sociais desenvolvidas pela empresa idealizadora do projeto.

A entrega contará com a presença dos diretores da rede Arco-Mix e do HCP, além dos colaboradores engajados na campanha, como os operadores de caixa que conseguiram os maiores volumes de doações. Os funcionários das lojas têm um papel fundamental na ação, explicando e motivando os clientes a doar parte do troco das suas compras. O valor doado é discriminado no cupom fiscal, podendo ser feito com dinheiro e cartão de débito. Atualmente, as doações mensais variam entre R$ 75 mil e R$ 85 mil.

Entre outros propósitos, as doações ao HCP serviram para complementar a aquisição de uma ambulância; compra de próteses mamárias; impressora 3D; microscópio; aparelhos de ar; processador de cabeça e pescoço; bombas de infusão; televisores; equipamentos cirúrgicos; respiradores e cilindros; estruturação do setor de telemarketing; melhoria na área de quimioterapia; câmara fria para medicamentos; enxovais; cortinas para leitos; compra de EPIs (especialmente no período de pandemia) e roupas para uso das equipes, além do atendimento a várias outras necessidades.

O “Jeito Arco-Mix e Arco-Vita De Ser”, com credibilidade e sensibilidade social, construiu mais do que uma empresa próspera. Ao longo do tempo, várias ações contemplaram comunidades vizinhas às suas lojas e instituições que atendem pessoas que tanto precisam. Além do Troco Solidário, a família Arco-Mix realiza outras iniciativas. Uma delas é a Gincana do Bem, que acontece internamente durante todo o ano e entrega alimentos a dezenas de instituições no mês de dezembro. E o Pão Solidário, realizado no mês de outubro, em parceria com a Pan Cristal, destina todo o valor da venda do pão francês em suas lojas (no Dia Mundial do Pão), para o setor de oncologia pediátrica do IMIP.

A rede conta com mais de dois mil funcionários e atua há 43 anos nos municípios de Igarassu, Abreu e Lima, Ipojuca, Cabo de Santo Agostinho, Jaboatão dos Guararapes, Camaragibe, Recife e Olinda. Com muita fé em Deus e seguindo os pilares dos fundadores, a família Arco-Mix criou uma base sólida em seus valores como espiritualidade, família, inovação, ética, valorização dos clientes e resultado.

