Novo mamógrafo digital do Hospital das Clínicas é inaugurado nesta sexta (28)

A- A+

Novo mamógrafo digital do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco (HC-UFPE) será inaugurado nesta sexta-feira (28), às 11h, em uma solenidade que contará com a presença de autoridades da instituição e ligadas às Secretarias de Saúde do Recife e do Estado.

O novo mamógrafo, que já está funcionando, tem capacidade para atender cerca de 600 pessoas todos os meses. Número bastante expressivo para a unidade que estava sem mamógrafo há 4 anos.

O equipamento foi adquirido por R$ 1.457.397,19. Com o valor excedente de R$ 416.192,81, que foi economizado no processo licitatório, o HC pôde adquirir, em acordo parlamentar, mais equipamentos que vão fortalecer a transformação digital do hospital.



Entre os equipamentos adquiridos estão 53 modernos computadores desktop, dois computadores desktop ultracompactos e dois switches de Interconexão.

Essa foi a segunda vez que o HC venceu a votação popular das emendas participativas, sistema adotado pelo deputado federal Túlio Gadêlha (Rede-PE). A primeira foi a implantação da Usina Solar Fotovoltaica.

O novo mamógrafo, que já está funcionando, tem capacidade para atender cerca de 600 pessoas todos os meses.

“A gente agradece a toda a mobilização da nossa comunidade hospitalar e da sociedade de forma geral, que comprou a ideia. Essa é uma importante conquista para os usuários e, principalmente, para as usuárias do SUS”, destaca o superintendente substituto do HC, Wagner Cordeiro.

Estarão presentes na cerimônia de inauguração o reitor da UFPE, Alfredo Gomes; a diretora de Gestão de Pessoas da Ebserh, Luciana de Gouvêa Viana, representando o presidente da estatal, Arthur Chioro; autoridades ligadas às Secretarias de Saúde do Recife e do Estado, e o deputado federal Túlio Gadêlha (Rede-PE), autor da emenda parlamentar que destinou a verba para a compra do equipamento.

O processo de destinação da verba se deu após votação popular realizada pela equipe do político e, que, mais uma vez, contou com grande participação da comunidade hospitalar do HC.

Novo mamógrafo

O mamógrafo é o equipamento que realiza a mamografia, um exame de imagem (por raios-x), que tem como finalidade estudar o tecido mamário para detectar alterações suspeitas de câncer muito antes do aparecimento dos sintomas.

A mamografia pode ser de rastreio para pacientes sem sintomas; ou de diagnóstico para determinar qualquer alteração notada num exame clínico anterior.

A capacidade de identificar lesões de tamanho mínimo é uma das vantagens do uso da mamografia na detecção do câncer de mama, antes de o tumor ser palpável e de se manifestar clinicamente. Quanto mais precoce for o diagnóstico da doença, maior é a probabilidade de prognóstico para a cura e a necessidade de um tratamento menos agressivo para o controle do câncer em alguns casos.

O mamógrafo é o equipamento que realiza a mamografia, um exame de imagem, que tem como finalidade estudar o tecido mamário para detectar alterações suspeitas de câncer.

Câncer de mama

O câncer de mama é o mais comum entre as mulheres, sendo relatado um número significativo de casos novos a cada ano.



“O exame de mamografia permite diagnosticar de forma precoce o câncer de mama, a partir daí, iniciar o tratamento adequado, impactando na redução da mortalidade pela doença e possibilitar a cura. O exame de rastreio é anual a partir dos 40 anos, em pacientes sem sintomas, segundo recomendação das Sociedades Brasileiras de Mastologia e de Radiologia”, explica a médica radiologista do HC Nadja Rolim.

A especialista lembra ainda que a mamografia diagnóstica é realizada com o intuito de confirmar achados baseados em exame clínico, e não é destinada apenas a mulheres.

“Um por cento das lesões neoplásicas de mama acometem os homens. Por isso, em caso de suspeita de algum nódulo ou outra alteração mamária, é necessário fazer o exame. Já as pessoas transgênero devem realizar o exame anualmente”, completa Nadja Rolim

Sobre a Ebserh

O Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco (HC-UFPE) é uma unidade vinculada à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh).

Vinculada ao Ministério da Educação (MEC), a Ebserh foi criada em 2011 e, atualmente, administra 45 hospitais universitários federais, apoiando e impulsionando suas atividades por meio de uma gestão de excelência.

Como hospitais vinculados a universidades federais, essas unidades têm características específicas: atendem pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) ao mesmo tempo que apoiam a formação de profissionais de saúde e o desenvolvimento de pesquisas e inovação.

Veja também

GOLPE NA BOLÍVIA Número de detidos por golpe de Estado fracassado na Bolívia sobe para 21