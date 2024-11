Ação social arrecada absorventes e produtos de higiene para doação; saiba como ajudar

A- A+

Com objetivo de garantir a saúde básica para mulheres em situação de vulnerabilidade, o Centro Universitário UniFBV Wyden está arrecadando absorventes e produtos de higiene para doação, além de anticoncepcionais.

Os produtos serão doados aos centros espíritas Missionários da Luz e Mensageiros do Amor.

A campanha de doação faz parte das atividades do 1º Simpósio Multiprofissional em Saúde da Mulher. A arrecadação acontece no horário comercial do campus do UniFBV, localizado no bairro da Imbiribeira, na Zona Sul do Recife.

As entregas podem ser feitas até a próxima terça-feira (5).

“Temos que unir forças para ajudar quem mais precisa. Uma instituição de ensino tem o foco na educação e formação profissional, mas não podemos esquecer da formação humana que nossos alunos têm que ter e a responsabilidade em buscar ajudar o próximo. Educação sexual e reprodutiva é um direito de toda mulher e precisamos levar a sério essa pauta e fortalecer cada vez mais o atendimento integral a todas as mulheres”, reforça, Joana Maranhão, professora do curso de enfermagem e coordenadora da Liga acadêmica de enfermagem em saúde da mulher e organizadora da iniciativa.

Serviço:

Ação social

Quando: até o dia 5 de novembro

Onde: campus do UniFBV, localizado na Avenida Jean Emile Favre, 422, na Imbiribeira.

