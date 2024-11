Acidente com avião de carga na Lituânia deixa um morto

A- A+

Uma pessoa morreu nesta segunda-feira (25) quando um avião de carga da DHL que voava da Alemanha para a Lituânia caiu durante um pouso de emergência perto do aeroporto de Vilnius, informaram as autoridades lituanas e a empresa de transporte.

"O avião deveria pousar no aeroporto de Vilnius e caiu a poucos quilômetros do terminal. Os quatro membros da tripulação foram encontrados. Infelizmente, um deles foi declarado morto", disse Renatas Pozela, comandante do serviço de bombeiros e resgate.

As autoridades abriram uma investigação e não descartam nenhuma hipótese sobre as causas do acidente.

"Estamos trabalhando com nossos parceiros estrangeiros para obter todas as informações. Não podemos descartar a possibilidade de um ato terrorista. Alertamos que tais coisas eram possíveis, vemos uma Rússia cada vez mais agressiva (...) mas ainda não podemos fazer atribuições ou apontar o dedo para ninguém", disse Darius Jauniskis, direto dos serviços de inteligência da Lituânia.

O acidente provocou o incêndio de uma casa e as autoridades disseram que todos os moradores foram retirados ilesos.

A SWIFT airline-operated German DHL cargo 737-476(SF) aircraft (EC-MFE) flying from Leipzig to Vilnius crashed into a two-story apartment building near Vilnius airport early Monday morning (around 5.30am local time (3.30am UK time) and caught fire.



Segundo um comunicado da DHL Alemanha, o avião, que voava da cidade alemã de Leipzig para a capital lituana, "fez um pouso de emergência a aproximadamente um quilômetro de distância" do aeroporto de Vilnius.

O acidente aconteceu por volta das 3H30 GMT (0H30 de Brasília).

A DHL confirmou que o avião integra a sua frota. "Eram remessas de vários clientes", disse Ausra Rutkauskiene, da DHL Lituânia.

No início de novembro, várias pessoas foram detidas na Lituânia e na Polônia pelo envio de pacotes incendiários em aviões para diferentes países europeus e cuja origem poderia ser a Rússia, de acordo com vários países.

Há alguns meses, pacotes com dispositivos incendiários foram encontrados nos depósitos do grupo DHL na Alemanha e no Reino Unido, onde pegaram fogo.

