Recife Acidente em Boa Viagem: colisão entre moto e carro deixa motociclista morto na Zona Sul do Recife Acidente em Boa Viagem aconteceu por volta das 9h, no cruzamento da avenida Domingos Ferreira com a rua professor José Brandão

Uma colisão entre um carro e uma moto deixou uma pessoa morta em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, na manhã desse domingo (1º).



O acidente aconteceu por volta das 9h, no cruzamento da avenida Domingos Ferreira com a rua professor José Brandão, e envolveu um veículo modelo Hyundai Creta e uma motocicleta.

Com o impacto da batida, o condutor da moto não resistiu e morreu no local. O óbito foi confirmado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que esteve na área.



Segundo a corporação, acionada para a ocorrência às 9h08, os nomes e idades dos envolvidos no sinistro de trânsito em Boa Viagem não foram informados.

