Acordar cedo e fazer silêncio por um tempo: CEO da Apple diz ritual matinal que o levou ao sucesso

A- A+

Você é daquelas pessoas matinais, que gosta de acordar cedo, tomar um bom café da manhã, ler seu e-mail com calma e controlar o seu tempo pela manhã? Se a resposta for não, talvez o ritmo de um CEO não seja para você. Pelo menos é o que garante, Tim Cook, CEO da Apple.

Em entrevista ao podcast Table Manners, Cook revelou o seu ritual matinal que o levou ao sucesso. Segundo ele, o dia começa sempre às 5 horas da manhã.



"É a parte do dia que mais consigo controlar. À medida que o dia começa a se desenrolar, ele se torna menos previsível. E, no final do dia, todas essas coisas podem tomar seu tempo, intenção e energia”, explicou ele.

Cook afirma que, de manhã, ele consegue bloquear o mundo, focar em algumas coisas importantes e ficar em silêncio por um tempo. É o horário também que ele toma o café da manhã dele — um cereal à base de proteína e leite de amêndoa sem açúcar.

“Quando acordo de manhã, costumo pegar café e um pouco de cereal Kashi. E então lido com os meus e-mails", disse.

Em termos de prioridades de trabalho matinais, Cook disse que tende a se concentrar em responder e-mails de funcionários e clientes. O CEO afirma que já recebeu histórias inacreditáveis de pessoas que foram salvas graças ao Apple Watch.

“Essas são histórias inacreditáveis em que alguém está usando o relógio e recebe um alerta de que tem fibrilação atrial. Então eles correm para o pronto-socorro e recebem todos os equipamentos de eletrocardiograma, o que confirma o diagnóstico”, conta.

Essa primeira leva de e-mails, entretanto, só causa uma pequena diferença na caixa de entrada de Cook. Ele afirma que recebe cerca de 600 e-mails por dia. "Alguns dias, quando algo interessante acontece, é muito mais do que isso”.

Veja também