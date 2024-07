A- A+

BRASIL Açougue com meia tonelada de carne estragada e marmoraria ilegal são interditados no Rio Aterro de descarte irregular de materiais de obras também foi fechado; uma fábrica de gelo clandestina foi atuada

Com o objetivo de reforçar a presença estatal em regiões da Zona Oeste, uma megaoperação foi iniciada na segunda feira pelas policiais Civil e Militar. Chamada de Ordo — que significa ordem —, a ação acontece em 10 comunidades onde há disputa territorial entre o tráfico e a milícia.

Além dos agentes de segurança pública, a operação tem presença de outras secretarias do estado, como a de Meio Ambiente e Sustentabilidade.

No primeiro dia, 28 pessoas foram presas, quatro adolescentes foram apreendidos e 130kg de drogas foram apreendidas.

Um açougue e uma marmoraria ilegal foram interditados, enquanto uma fábrica de gelo clandestina foi autuada.

A Operação Ordo acontece na Cidade de Deus, na Gardênia Azul, em Rio das Pedras, no Morro do Banco, na Fontela, na Muzema, na Tijuquinha, no Sítio do Pai João, no Terreirão e na César Maia, nos bairros de Jacarepaguá, Barra da Tijuca, Recreio, Itanhangá, Vargem Grande e Vargem Pequena.

Não há prazo para término da mobilização, que envolve dois mil homens.

Estabelecimentos interditados

Um açougue no Terreirão foi fechado, na segunda-feira, devido à comercialização de meia tonelada de alimentos estragados ou sem identificação de validade.

O proprietário foi preso em flagrante pela Delegacia do Consumidor (Decon), onde foi autuado por "crime contra as relações de consumo".

Na mesma comunidade, agentes da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) interditaram uma marmoraria ilegal. No local, os agentes flagraram despejo de resíduos de mármore diretamente na rede pluvial, além do furto de luz e água. O dono foi conduzido para a especializada.

Castro admite aumento da mancha criminal no Rio e afirma que ações em dez comunidades da Zona Oeste serão permanentes

Já na Muzema, um aterro de descarte irregular de resíduos de construção civil foi interditado por agentes da Superintendência de Combate aos Crimes Ambientais (SUPCCA), em conjunto com o INEA e a Polícia Civil.

O local funcionava sobre a margem da lagoa da Tijuca, uma Área de Preservação Permanente, e poluia tanto o córrego quanto o solo.

Os agentes também identificaram que o espaço era utilizado para despejo irregular de esgoto.

Fábrica clandestina

Uma fábrica de gelo clandestina na Cidade de Deus também foi interditada por agentes da Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade.

O funcionamento estava poluindo o solo e rede hídrica do entorno, com vazamento de óleo direto para a rede de esgoto.

O estabelecimento também realizava furto de água. Segundo a pasta, as investigações da polícia vão apontar se a fábrica tem ligação com o crime organizado.

Resultado do 1º dia da megaoperação

Mais de cinco toneladas de material de barricadas foram retirados das dez comunidades com mobilização da polícia.

Na Cidade de Deus, agentes do Batalhão de Ações com Cães (BAC) apreenderam 131 kg de drogas, com valor estimado em R$ 160 mil.

Em coletiva de imprensa na manhã de segunda-feira, o governador Cláudia Castro afirmou que a Ordo foi vazada por servidores:

"São servidores que deveriam estar do lado da lei e que estão desvirtuados. Que já fiquem cientes que vamos achar e punir severamente aquele que deveria estar do nosso lado", afirmou o governador, em entrevista no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC).

Do total de prisões, 23 foram em flagrante por crimes como tráfico, posse de arma de fogo, furto de energia e água, adulteração de identificação de veículo, de relação de consumo e crime ambiental. As polícias Civil e Militar também cumpriram cinco mandados de prisão.

Durante o trabalho integrado com concessionárias de serviços públicos e órgãos da Prefeitura do Rio, foram realizadas fiscalizações para retirar das ruas veículos irregulares.

Mais de 400 veículos foram abordados. Quatro vans foram removidas pela Secretaria municipal de Ordem Pública (Seop) e pelo Departamento de Transportes Rodoviários do Estado (Detro). Outras 13, multadas.

Na Estrada dos Bandeirantes, no Anil; e na Rua Cândido Benício, no Tanque, fiscais do Detran abordaram 200 veículos, tendo expedido 156 autuações a 86 veículos.

Foram removidos das ruas 2 carros, 6 motos e uma van. Um motociclista foi preso por pilotar moto com placa divergente do documento.

As forças policiais contam com o apoio de tecnologia, como drones com reconhecimento facial, duas aeronaves, 200 viaturas, 40 motocicletas e uma ambulância blindada.

As imagens da ação são geradas em tempo real para o Centro de Comando e Controle (CICC) Móvel, deslocado para a Barra da Tijuca.

