A- A+

MUNDO Aeroporto na Índia: uma pessoa morre e oito ficam feridas após parte do telhado desabar Terminal, utilizado apenas para voos internos, é um dos muitos projetos inaugurados pelo primeiro-ministro Narendra Modi em março, antes das eleições gerais no país

Uma pessoa morreu e oito ficaram feridas depois que parte do telhado de um terminal do aeroporto de Nova Delhi, recentemente reformado, desabou devido a chuvas torrenciais, disseram os bombeiros.



Vários veículos também foram esmagados pela queda de gigantescas vigas de aço na área de embarque do Terminal 1, segundo imagens postadas em redes sociais.

मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार में कोई कमी नहीं छोड़ी अयोध्या से जबलपुर एयरपोर्ट , IGI Delhi एयरपोर्ट तक सब जगह भ्रष्टाचार की लाइन लगा दी है ताजा वीडियो IGI airport Delhi T1 का है #Dehli #Airport pic.twitter.com/DCoryOFluW — John Hembrom (@johnhem88267104) June 28, 2024

"Oito pessoas ficaram feridas, uma pessoa morreu. As operações de resgate terminaram", disse Atul Garg, diretor dos bombeiros da capital indiana, à AFP.





Este terminal, utilizado apenas para voos internos, é um dos muitos projetos inaugurados pelo primeiro-ministro Narendra Modi em março, antes das eleições gerais no país. Todos os voos de partida programados neste terminal foram cancelados até ao início da tarde, anunciaram as autoridades aeroportuárias.

“Devido à forte chuva esta manhã, uma parte do telhado desabou por volta das 5h”, disseram em comunicado.

Os demais terminais do aeroporto operam normalmente, e também os voos de chegada no 1. Nova Delhi registou chuvas torrenciais nos últimos dias, com a chegada da época das monções.

Veja também

ESTADOS UNIDOS Hesitante Biden e contundente Trump duelam em primeiro debate presidencial