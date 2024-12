África do Sul nega plano de Brics de substituir dólar como moeda de referência

Porta-voz do Ministério das Relações Internacionais e Cooperação da África do Sul, Chrispin Phiri afirmou que "relatos errôneos" levaram à narrativa incorreta de que o Brics estaria planejando criar uma nova moeda de referência, deixando o dólar, mas que "este não é o caso".

Em publicação feita no X, antigo Twitter, ele explica que as discussões do grupo foram de realizar o comércio entre países-membros usando as próprias moedas nacionais.

Recent misreporting has led to the incorrect narrative that BRICS is planning to create a new currency. This is not the case. The discussions within BRICS focus on trading among member countries using their own national currencies.



It is important to note the following:



- South… https://t.co/rT6YOrGlPH