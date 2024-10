A- A+

Notícias Air France abre investigação sobre voo que passou por território do Irã durante ataque com mísseis Aeronave sobrevoava sul do Irã e desviou sem esperar instruções das autoridades

A companhia Air France anunciou, nesta quarta-feira (9), que abriu uma "investigação interna" sobre o voo sobre o território iraniano, em 1º de outubro, de uma das suas aeronaves, que ligava Paris a Dubai, no momento em que começou o ataque com mísseis iranianos contra Israel.

"No dia 1º de outubro, informações identificaram um próximo ataque a Israel por parte do Irã com o envio de mísseis balísticos. Como resultado, e sem esperar instruções das autoridades iraquianas, a Air France decidiu suspender o voo sobre o espaço aéreo do país por seus aviões a partir de 17h, horário universal (ou seja, 19h, horário de Paris)", indica um comunicado de imprensa da empresa enviado à AFP.

A Air France especifica que naquele dia, o seu voo AF662, que ligava Paris CDG a Dubai, "estava sobrevoando o sul do Iraque quando o ataque iraniano começou, por volta das 16h45, hora universal. Deixou o espaço aéreo do país pouco antes das 17h. O espaço aéreo iraquiano só foi oficialmente fechado pelas autoridades locais às 17h56, horário universal.

