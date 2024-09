A- A+

Serviços 'Alepe Cuida' abre agendamento para serviços gratuitos de saúde e cidadania em Tamandaré Serão mais de dois mil atendimentos ofertados com vagas abertas a partir desta sexta (6)

A Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) abriu nesta sexta-feira (06/09) inscrições do Projeto ‘Alepe Cuida' para os moradores de Tamandaré, no Litoral Sul do Estado.

Os atendimentos acontecem nos dias 11 e 12 de setembro, das 9 horas ao meio-dia e de 13h às 16 horas, na Escola de Referência em Ensino Médio Tamandaré, na Avenida Doutor Leopoldino Lins, 635.

Serão oferecidos mais de 2 mil atendimentos gratuitos, incluindo consultas médicas, exames, retirada de documentos, orientação jurídica e profissional.

O agendamento dos serviços começa nesta sexta e será retomado na segunda-feira (09/09) e terça-feira (10/09), sempre no horário de funcionamento da Alepe.

Todos os atendimentos, consultas e exames podem ser agendados pelos fones (81) 3183-2424 e (81) 3183-2026.

Consultas e exames

Nesta edição do ‘Alepe Cuida’, em Tamandaré, serão ofertadas consultas nas áreas de cardiologia, dermatologia, otorrino, nutrição, pediatria, oftalmologia (com encaminhamento para tratamento da visão) e odontologia.

Também serão realizados exames de eletrocardiograma, mamografia e ultrassonografia (mama, tireoide, abdômen total e endovaginal) para pessoas a partir dos 15 anos.

A relação de serviços inclui ainda massagem, atendimento de enfermagem e saúde mental, e para os diabéticos haverá o ambulatório do pé diabético voltado para complicações decorrentes da doença.

Serviços sem necessidade de agendamento também serão oferecidos, obedecendo a ordem de chegada.

Entre eles estão consulta jurídica pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), emissão de carteira de identidade pelo Instituto Tavares Buril, correção de registro de nascimento pela Defensoria Pública, além de teste de paternidade, certidão de divórcio e orientação sobre pensão alimentícia.

Haverá ainda serviços ofertados pelo Detran-PE relacionados à Carteira Nacional de Habilitação (CNH), emissão do CRLV e boletos para pagamentos.

Microempresários

Os pequenos empresários de Tamandaré terão atendimento exclusivo no ‘Alepe Cuida’ como orientações sobre abertura de Microempreendedor Individual (MEI), consultas e parcelamentos de dívidas, obtenção de créditos junto ao Banco do Nordeste (BNB) e serviços ofertados pelo Sebrae.

O ‘Alepe Cuida’ é um programa coordenado pela Superintendência de Saúde e Medicina Ocupacional da Alepe.

Em Tamandaré, a iniciativa conta com parceiros como o Banco do Nordeste (BNB), Sebrae, Defensoria Pública, TJPE, Instituto Tavares Buril, Secretaria de Defesa Social, Detran-PE e Fundação Altino Ventura (FAV).

