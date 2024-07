A- A+

FESTIVIDADE Padre Arlindo comemora aniversário com ação social, missa e shows em Tamandaré Primeiro dia do evento atraiu milhares de pessoas, que desfrutaram de diversas ações sociais

O primeiro dia de comemorações pelo aniversário do padre Arlindo foi repleto de ações sociais, nesta sexta-feira (19), no município de Tamandaré, no Litoral Sul pernambucano, a 106 quilômetros do Recife. A programação se estende até este sábado (20), Dia do Amigo e Internacional da Amizade.

O presidente do Grupo EQM e fundador da Folha de Pernambuco, Eduardo de Queiroz Monteiro, esteve presente no local, junto com a esposa, Cláudia Monteiro. Eles participaram da missa em gratidão pela idade nova do religioso e de um jantar.



O prefeito de Tamandaré, Carrapicho Honorato, considera o Padre Arlindo como um ‘parceiro da Prefeitura’, pelas ações em prol do bem estar da sociedade.

“É feriado no município. Dia de movimentar o comércio, a economia e geração de emprego e renda. O padre tem o carisma suficiente para juntar as pessoas. Isso é muito importante. É um trabalho muito bom para a sociedade. São serviços que desafogam a Prefeitura de Tamandaré. Padre Arlindo é um parceiro do município”, salientou.



Padre Arlindo no culto ecumênico - Foto: Alexandre Aroeira/Folha de Pernambuco

O padre Arlindo falou deseja viver os próximos anos para ajudar as pessoas e fazer boas ações em auxílio aos mais necessitados.

“Eu quero todos os dias continuar aprendendo. Quanto mais passa o tempo, daquilo para que a gente quer para o nosso ideal, sempre fica uma distância da eternidade. Somos eternos aprendizes. Todos os dias, eu estou aprendendo mais um pouquinho”, pontuou, sorridente.

Atividades

Com início às 2h30, a programação começou com a escavação da base do futuro Instituto Padre Arlindo. Logo após, às 8h, foi dada a largada à maratona de serviços sociais, no Forte Santo Inácio de Loyola. A população pôde desfrutar de atendimentos médicos, bem-estar e cidadania.



Foram exercitadas ações filantrópicas. Médicos especialistas em cardiologia, pediatria, ginecologia, oftalmologia, geriatria, odontologia e terapia ocupacional se juntaram para prestar solidariedade. Também foram ofertados exames laboratoriais e preventivos, cirurgias oftalmológicas e doação de próteses para amputados.

Participaram da ação o Tribunal de Justiça de Pernambuco, Polícia Civil, Instituto Buril, Alepe Cuida, Sesi, Instituto Cristina Tavares e CAS. Todos envolvidos para ações como realização de casamento coletivo civil, conciliação de processos judiciais, doação de cestas básicas e de óculos, serviços de massoterapia, auriculoterapia e ventosa.



Vila Padre Arlindo, no bairro Campas, em Tamandaré - Foto: Alexandre Aroeira/Folha de Pernambuco



Para as crianças, foi montado um parque infantil com pula-pula, recreação com contação de história e pinturas.

Pelas 10h, o padre caminhou, junto a voluntários, para fazer a limpeza da Praia de Tamandaré. Às 11h, participou de casamentos civis e entrega de cestas básicas.

À noite, o culto ecumênico de celebração começou às 18h, na Vila Padre Arlindo, no bairro Campas. Pessoas de todas as partes compareceram ao evento para agradecer a Deus e pedir longevidade ao pároco.

O pastor Ricardo Carvalho, da Igreja Nova Aliança, ministrou a reunião, que teve participação de outras denominações locais. Ele comemorou a união entre as religiões e disse que era um momento de agradecimento pela solidariedade e pela vida do Padre Arlindo.

“É um momento que traz união entre as comunidades. O ecumenismo deve ser espalhado entre os povos religiosos. Precisamos deixar as diferenças de lado e temos que entender que temos mais igualdades do que diferenças. É muito bom comemorar o Dia da Solidariedade, que mostra o partilhar com as pessoas aquilo que elas precisam. Hoje é um dia histórico”, comenta o líder.

A missa em gratidão pelo aniversário do religioso sucedeu o culto, tendo início às 19h.

O deputado estadual France Hacker (PSB) também participou do evento. Ele exaltou a representatividade do Padre Arlindo para os religiosos de todo o Estado.



Deputado estadual France Hacker (PSB) - Foto: Alexandre Aroeira/Folha de Pernambuco



“Ele não é só importante para Tamandaré, mas para toda a região. Isso só fortalece as ações que ele faz para as pessoas que precisam", disse.

Descontraído, o Padre Arlindo mandou um recado aos leitores da Folha de Pernambuco e ouvintes da Rádio Folha 96,7 FM, onde ele participa todos os dias, com palavras de paz.

“Em vez de você viver solitário, seja solidário, aí você vai tirar do seu coração a solidão. Não tem remédio melhor do que ser solidário. Entendesse, menino? A gente reclama o tempo todo da nossa solidão, tristeza e angústia. Então, seja solidário, alivie a dor de alguém e você vai perceber que não está mais sozinho. Daí, todos vão entender que está tudo conectado. A melhor maneira de se curar é curando a dor do outro”, finalizou.

