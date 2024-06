A- A+

CUIDADO COM O PRÓXIMO Padre Arlindo anuncia a programação de ação solidária gratuita em Tamandaré Recebido pelo presidente do Grupo EQM e fundador da Folha de Pernambuco, Eduardo de Queiroz Monteiro, junto à diretoria, pároco detalhou o evento especial

Solidariedade e empatia foram os temas principais da visita do Padre Arlindo, ontem, à Folha de Pernambuco. Ele foi recebido pelo presidente do Grupo EQM e fundador da Folha de Pernambuco, Eduardo de Queiroz Monteiro; acompanhado do diretor executivo, Paulo Pugliesi; da gerente administrativa, Ivone Palácio; da gerente de jornalismo da Rádio Folha 96,7 FM, Marise Rodrigues e do assessor geral da presidência do Grupo EQM, Joni Ramos.

Conhecido por comandar a Paróquia de São Pedro, em Tamandaré, Litoral Sul de Pernambuco, o religioso divide o tempo entre as missas, os projetos sociais da associação e as participações na Rádio Folha 96,7 FM, com momentos de paz e reflexão durante o programa Conexão Notícia, comandado por Jota Batista.

“Essa visita é um momento muito importante porque ilustra os valores e o comprometimento da Folha de Pernambuco. Ficamos felizes e muito honrados em apoiar alguém dessa dimensão”, destacou o presidente do Grupo EQM e fundador da Folha de Pernambuco, Eduardo de Queiroz Monteiro.

Ação solidária

Durante o encontro, o sacerdote anunciou a programação do evento especial, organizado pela Associação Padre Arlindo, que celebrará o Feriado Municipal da Solidariedade em Tamandaré, no dia 19 de julho.

“A data, que também é o meu aniversário e o Dia Nacional da Caridade, servirá para que as pessoas possam ir ao evento em busca de benefícios sociais como atendimentos médicos, emissão de documentos e doação de cestas básicas”, ressaltou. “Vai ser uma grande ação de solidariedade”.

No total, serão dois dias de atividades com serviços gratuitos entre 19 e 20 de julho. Ainda durante a noite do dia 19, uma missa em homenagem ao aniversário do Padre Arlindo será celebrada.

VEJA ENTREVISTA COMPLETA COM PADRE ARLINDO NA RÁDIO FOLHA 96,7 FM

Associação

Titular da Paróquia de São Pedro desde 2006 e motivado pela inspiração em ajudar o próximo, o religioso atualmente também comanda a Associação Padre Arlindo, responsável por promover eventos beneficentes que incentivam a assistência e a promoção de direitos para os mais carentes.

Ele mencionou a importância da ligação que estabeleceu com a população e a cidade de Tamandaré, além da alegria em proporcionar serviços de assistencialismo e fé para a comunidade local.

“Com cinco anos de padre eu já estava em Tamandaré, com minha Igreja na praia”, realçou. “Hoje, temos uma grande matriz em área de praia que cabe mil pessoas. Isso é difícil de achar”.

Extensões

Além da Associação, Padre Arlindo também é um dos diretores da creche escola "Fundação Pe. Enzo - Projeto Tamandaré". O religioso também é responsável pelo desenvolvimento da Vila Padre Arlindo, criada em 2023.

O local abriga mais de 50 empreendimentos que oferecem serviços de alimentação, artesanato e lazer, contribuindo para o aumento do turismo, o fortalecimento da economia, a criação de empregos e a coesão social. No total, são 200 empregos diretos para a população local.

Veja também

Guerra no Oriente Médio Guerra: Milhares de israelenses protestam contra Netanyahu em Jerusalém e pedem eleições imediatas