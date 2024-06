Alepe Cuida: próxima ação será realizada nos dias 3 e 4 de julho

A- A+

A próxima ação do Alepe Cuida, será realizada nos dias 3 e 4 de julho, em Igarassu, na Região Metropolitana do Recife (RMR), das 9h às 12h e das 13h às 16h, na Rua Capitão Afonso Gonçalves, em frente à Câmara Municipal da cidade.



O evento, promovido pela Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), oferece serviços gratuitos de saúde e cidadania em diversas cidades da RMR e interior do Estado.

Além dos serviços de saúde, como consultas e exames em várias especialidades médicas e odontológicas, o Alepe Cuida visa atender as demandas da população em áreas como orientação jurídica, empreendedorismo, autocuidado, bem-estar, entre outros.



Na ocasião, serão oferecidos mais de 2 mil atendimentos.

Alguns serviços precisam ser agendados previamente. Os agendamentos podem ser realizados através dos fones (81) 3183-2424 e 3183-2026, da Superintendência de Saúde e Medicina Ocupacional da Alepe. Os agendamentos já iniciaram e prosseguem nesta sexta-feira (28), das 8h às 13h, e na segunda (01) e terça-feira (02), das 8h às 13h.

Através do agendamento prévio, serão oferecidas consultas médicas em ginecologia, urologia, mastologia, clínico geral, nutrição, odontologia, além de exames de mamografia e ultrassonografias (mama, endovaginal, abdômen total e tireóide).



Alepe Cuida

O Alepe Cuida também oferece atendimento por demanda espontânea, sem necessidade de agendamento, mas são vagas limitadas e que priorizam a ordem de chegada.

Na área de saúde, a população de Igarassu terá um serviço a mais que será a instalação do ambulatório do pé diabético, voltado para pacientes com complicações provocadas pelo diabetes. Os interessados também terão acessos a outros serviços gratuitos como limpeza de pele.

Serviços como emissão gratuita da primeira carteira de identidade, orientação jurídica e de defesa do consumidor, entre outros, também serão oferecidos aos moradores da cidade.



Na edição do Alepe Cuida em Igarassu também será instalada a Casa do Empreendedor e Empreendedora que terá atuação do Banco do Nordeste (BNB) e Sebrae. Os pequenos empresários da cidade terão atenção especial em serviços de orientação para regularizar suas empresas e obtenção de microcréditos.

Já as pessoas que pretendem se casar, mas não têm condições financeiras, poderão obter ofício de encaminhamento da Defensoria Pública para habilitação gratuita para casamento, além de orientações jurídicas sobre pensão alimentícia, divórcio, investigação de paternidade, dentre outros serviços.

A Neoenergia também estará presente para serviços de negociação de dívida, cadastramento de pessoas de baixa renda e orientações sobre o uso de eletrodoméstico.

Aproximação

Coordenado pela Superintendência de Saúde e Medicina Ocupacional da Assembleia Legislativa em parceria com outros órgãos, o programa Alepe Cuida, já passou por vários municípios do Estado como Carpina, Ipojuca, Santa Cruz do Capibaribe, Surubim Ribeirão, Serra Talhada e Camaragibe,

Participam desta edição em Igarassu instituições como Banco do Nordeste, Sebrae, Fundação Altino Ventura (FAV), Defensoria Pública, Instituto Tavares Buril, a Neoenergia e a Câmara Municipal da cidade.

O presidente da Alepe, deputado Álvaro Porto, avalia que os serviços sociais e de cidadania oferecidos pela instituição de forma itinerante "reforçam o compromisso do Poder Legislativo em reduzir a fila de espera da população, mas também se aproximar do povo pernambucano".

Segundo o primeiro secretário da Assembleia, deputado Gustavo Gouveia (SD), a variedade de serviços ofertados pelo Alepe Cuida “auxilia os municípios no fortalecimento da promoção da cidadania e redução da distância entre o poder público e a população”.

Serviço:

Agendamento: Através dos telefones: (81) 3183-2424 e (81) 3183-2026 na quinta-feira (27/06), das 8h às 12h e das 13h às 16h. Na sexta-feira (28/06) será das 8h às 13h, na segunda-feira (01/07) e terça-feira (02/07), das 8h às 13h.

Atendimento: Quarta e quinta-feira (3 e 4 de julho), das 9h ao meio-dia e das 13h às 16 horas, na Rua Capitão Afonso Gonçalves, em frente à Câmara Municipal de Igarassu.

Serviços ofertados através de agendamento prévio: Odontologia, mamografia, ultrassonografias (mama, endovaginal, abdômen total, tireóide), ginecologia, mastologia, urologia, clínico geral e nutrição.

Serviços ofertados sem a necessidade de agendamento prévio: Ambulatório do pé diabético e limpeza de pele.

