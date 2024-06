A- A+

RECIFE Chuvas no Recife: novo serviço irá emitir alertas para a população; entenda Nova ferramenta irá enviar avisos de chuvas fortes para os recifenses; alertas podem ser recebidos via SMS e aplicativos Telegram e WhatsApp

A população de Recife ganhou mais um recurso para se prevenir contra as fortes chuvas e possibilidades de desastres climáticos na Capital pernambucana.

Oferecido pelo governo federal por meio da Defesa Civil Nacional, em parceria com as defesas civis estaduais e municipais, o serviço é gratuito e pode ser acessado por SMS ou aplicativos Telegram e WhatsApp.

Entenda como funciona:

Basta enviar uma mensagem SMS para o número 40199 informando o CEP.

A ferramenta informa possibilidades de ocorrência de eventos adversos, acompanhados de recomendações ou ações emergenciais para a população que vive em situação de risco.

O mesmo atendimento pode ser feito por aplicativos móveis.

No WhatsApp, é necessário cadastrar o número 61 2034-4611 ou clicar em https://wa.me/556120344611, dar um “olá” para o robô de alertas e seguir os passos da tela para cadastrar as áreas de interesse ou pesquisar os alertas já vigentes. O mesmo número vale também para o Telegram.

De acordo com o secretário executivo de Defesa Civil do Recife, coronel Cássio Sinomar, os avisos já são enviados via SMS para cerca de 42 mil famílias cadastradas, alertando sobre a possibilidade de chuvas fortes e saída para locais seguros.

“Com o 40199, a população inteira da cidade pode passar a receber as informações. A comunicação de risco é um dos componentes essenciais do trabalho da defesa civil”, aponta.

Alerta Chuvas

A populaçao de Recife também pode se cadastrar, via Conecta Recife, para receber os alertas pelo WhatsApp oficial da Prefeitura da Cidade (81-99117.1407).

Com a ferramenta Alerta Chuvas, a Prefeitura do Recife envia alertas da previsão de chuva (de moderada a forte, de acordo com a Agência Pernambucana de Águas e Climas - APAC) e de mudanças de estágio de risco (alerta e alerta máximo).

São mais de 220 mil pessoas cadastradas que se beneficiam da iniciativa.

Como funciona?

Para receber o Alerta Chuva, basta entrar no portal Conecta Recife e clicar em Ação Inverno nos destaques.

Os alertas podem ser personalizados de acordo com as informações de interesse. Em situações de maior gravidade, todos os cadastrados no Conecta Recife receberão o alerta.

