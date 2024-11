Algar Telecom e Brain conectam inovação e empreendedorismo no REC'n'Play 2024

A- A+

A Algar Telecom, empresa de telecomunicações e TI do Grupo Algar, e o Brain, braço de inovação da companhia, marcam presença no REC’n’Play 2024, evento que celebra inovação, cultura e tecnologia em uma programação dinâmica e interativa.



Com o tema “O Futuro Nos Conecta”, o festival será realizado de 6 a 9 de novembro no Porto Digital, em Recife, e será um ponto de encontro para quem busca entender o que há de mais avançado em tecnologia e negócios. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas através do site recnplay.pe.



O stand da Algar Telecom e Brain está na “Arena de Negócios” e será um espaço de troca, onde o público poderá conhecer e explorar as soluções digitais das empresas e participar de sessões de networking com líderes do setor.



A programação inclui palestras e workshops que prometem inspirar os participantes. Victor Eduardo, analista de inovação no Brain, fala sobre a “Criatividade Rotineira” e os desafios do dia a dia para os profissionais deste universo.



Daniela Batista conduzirá a oficina “Criei uma comunidade de inovação, e agora?”, oferecendo insights sobre o papel das comunidades no ecossistema inovador.

Ivan Mendes, Presidente de Brain e Diretor de Inovação do Grupo Algar, destaca a importância do REC’n’Play para fortalecer o ecossistema de inovação no Brasil.



“É uma plataforma para unir pessoas e empresas que acreditam no poder da inovação e do empreendedorismo. E é uma oportunidade de reforçar nosso compromisso com o desenvolvimento tecnológico e a construção de um futuro mais conectado,” comenta.

