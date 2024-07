A- A+

SAÚDE Alzheimer: exame de sangue consegue detectar a doença em 90% dos casos, mostra estudo As descobertas podem acelerar a busca por uma maneira acessível e barata de diagnosticar pacientes com problemas de memória; pesquisa foi publicada na revista científica JAMA

Cientistas fizeram outro grande passo em direção à meta de diagnosticar a doença de Alzheimer com um simples exame de sangue. Uma equipe de pesquisadores relatou que um exame de sangue foi significativamente mais preciso do que a interpretação dos médicos de testes cognitivos e tomografias computadorizadas na sinalização da condição.

O estudo, publicado neste domingo (28) no periódico JAMA, descobriu que cerca de 90% das vezes o exame de sangue identificou corretamente se os pacientes com problemas de memória tinham Alzheimer. Especialistas em demência usando métodos padrão que não incluíam exames PET caros ou punções lombares invasivas foram precisos 73% das vezes, enquanto os médicos de atenção primária usando esses métodos acertaram apenas 61% das vezes.





— Não muito tempo atrás, medir patologia no cérebro de um humano vivo era considerado simplesmente impossível. Este estudo contribui para a revolução que ocorreu em nossa capacidade de medir o que está acontecendo no cérebro de humanos vivos — afirma Jason Karlawish, um codiretor do Penn Memory Center na Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, que não estava envolvido na pesquisa.

Os resultados, apresentados na Alzheimer's Association International Conference na Filadélfia, nos EUA, são o mais recente marco na busca por maneiras acessíveis e baratas de diagnosticar o Alzheimer, uma doença que aflige mais de 32 milhões de pessoas no mundo todo.

Especialistas médicos dizem que as descobertas aproximam o campo de um dia em que as pessoas poderão receber exames de sangue de rotina para comprometimento cognitivo como parte de exames de cuidados primários, semelhante à forma como recebem exames de colesterol.

— Agora, nós examinamos pessoas com mamografias e exames de PSA ou próstata e outras coisas para procurar sinais muito precoces de câncer. E eu acho que faremos a mesma coisa para o Alzheimer e, esperançosamente, outras formas de neurodegeneração— explica o Dr. Adam Boxer, um neurologista da Universidade da Califórnia, em São Francisco, que não estava envolvido no estudo.

Nos últimos anos, vários exames de sangue foram desenvolvidos para Alzheimer. Eles são atualmente usados principalmente para rastrear participantes em ensaios clínicos e por alguns especialistas como Boxer para ajudar a identificar se a demência de um paciente é causada por Alzheimer ou outra condição.

A nova pesquisa foi conduzida na Suécia, e especialistas alertaram que, para uso nos Estados Unidos, os resultados deveriam ser confirmados em uma população americana diversa.

apenas uma etapa do processo de triagem e, mais importante, devem ser usados apenas para pessoas com perda de memória e outros sintomas de declínio cognitivo — não para pessoas cognitivamente saudáveis para prever se desenvolverão Alzheimer.

— Se você detectasse a patologia da doença de Alzheimer em uma pessoa sem comprometimento cognitivo, não haveria terapias a serem oferecidas — aponta Oskar Hansson, professor de pesquisa clínica de memória na Universidade de Lund, na Suécia, e autor sênior do estudo.

A patologia da doença de Alzheimer pode começar a se desenvolver cerca de 20 anos antes de quaisquer sintomas, mas às vezes a demência não se desenvolve, ou as pessoas morrem de outras causas antes disso. Dado isso, Hansson ressalta que há um risco de ansiedade e outras reações, reações psicológicas, a tal resultado de teste.

As recomendações de testes podem mudar se os cientistas encontrarem medicamentos que possam atrasar ou interromper a patologia do Alzheimer em pessoas que ainda não desenvolveram problemas cognitivos. Mas, por enquanto, segundo Boxer, a maioria dos médicos sente que não seria ético usá-lo em pessoas que ainda não apresentam sintomas, a menos que seja no contexto de um estudo de pesquisa.

Especialistas médicos também disseram que exames de sangue devem ser realizados somente após a administração de testes que avaliem a memória e as habilidades de pensamento e tomografias computadorizadas que busquem causas alternativas como derrames ou tumores cerebrais. E os resultados dos exames de sangue devem ser confirmados por um dos métodos padrão-ouro: tomografias por emissão de pósitrons ou punções lombares para medir uma proteína, amilóide, que se acumula e forma placas nos cérebros de pacientes com Alzheimer.

— Defendemos fortemente que os pacientes ainda devem se submeter ao padrão de tratamento atual, tanto em cuidados especializados quanto em cuidados primários — frisa Hansson.

Na esteira da recente aprovação dos medicamentos Leqembi e Kisunla pela Food and Drug Administration (FDA), que atacam o amiloide, exames de sangue também podem ajudar a identificar pacientes que são elegíveis para os medicamentos: aqueles em estágios leves da doença que têm amiloide em seus cérebros. Para esses pacientes, os medicamentos podem retardar modestamente o declínio cognitivo, mas também trazem riscos de inchaço e sangramento no cérebro.

O novo estudo usou um exame de sangue que se concentra em uma forma de proteína chamada tau que brota em emaranhados nos cérebros de pessoas com Alzheimer. Medir essa forma, chamada ptau-217, foi considerada a avaliação mais precisa da patologia do Alzheimer em uma comparação de vários exames de sangue para Alzheimer que também serão apresentados na conferência da Alzheimer's Association. Tau está mais intimamente ligado ao declínio cognitivo do que amiloide, e emaranhados de tau se formam mais tarde do que placas amiloides em pacientes com Alzheimer. O teste no estudo também rastreia amiloide.

Testes como esse estão disponíveis nos Estados Unidos para uso por médicos, não por consumidores. No ano passado, um teste que mede apenas amiloide foi comercializado diretamente para consumidores, levantando preocupações entre especialistas em Alzheimer que acreditam que, até que tratamentos preventivos estejam disponíveis, os médicos devem decidir quem é elegível para tais testes. Desde então, essa empresa parou de comercializar o teste para consumidores.

O estudo incluiu cerca de 1.200 pacientes com problemas leves de memória. Cerca de 500 deles visitaram médicos de atenção primária; o restante procurou atendimento especializado em clínicas de memória. O Dr. Sebastian Palmqvist, professor associado de neurologia na Universidade de Lund que liderou o estudo com o Dr. Hansson, disse que, primeiro, cerca de 300 pacientes em cada grupo fizeram o exame de sangue, e os resultados foram comparados com punções lombares ou tomografias por emissão de pósitrons (PET).

Os pesquisadores então quiseram comparar o exame de sangue com o julgamento dos médicos após eles terem administrado testes cognitivos e tomografias computadorizadas.

Em avaliações de cerca de 200 pacientes, os médicos de atenção primária que achavam que os pacientes tinham Alzheimer estavam errados 36% das vezes. E quando achavam que os pacientes não tinham Alzheimer, eles estavam errados 41% das vezes. Especialistas em memória que avaliaram cerca de 400 pacientes se saíram um pouco melhor — eles estavam errados 25% das vezes quando achavam que os pacientes tinham Alzheimer e errados 29% das vezes quando achavam que os pacientes não tinham. O exame de sangue estava errado apenas cerca de 10% das vezes.

A precisão do exame de sangue foi maior em pacientes que já haviam progredido para demência e foi um pouco menor em pacientes em estágio de pré-demência, chamado comprometimento cognitivo leve, de acordo com Palmqvist.

Não foi muito preciso com o estágio inicial, chamado declínio cognitivo subjetivo, quando os pacientes começam a perceber que sua memória está falhando. Hansson esclarece que a precisão mais baixa provavelmente ocorreu porque muitas pessoas com declínio cognitivo subjetivo não acabam tendo Alzheimer.

No estudo, os pacientes que visitaram médicos primários eram mais velhos e tinham menos anos de educação do que aqueles que visitaram especialistas em memória. Os pacientes de cuidados primários também eram mais propensos a ter outras condições médicas, como diabetes e doenças cardiovasculares. Especialistas disseram que era significativo que o exame de sangue tivesse um bom desempenho em pessoas com tais condições, especialmente pacientes com doença renal, que pode causar altos níveis de ptau-217 que não estão ligados ao Alzheimer.

Um obstáculo restante, apontaram Boxer e Karlawish, é que a análise de exames de sangue seja facilmente integrada aos sistemas de laboratórios hospitalares em vez de exigir laboratórios externos. A esperança, eles disseram, é que se os médicos de atenção primária puderem eventualmente usar esses testes, isso aumentará o acesso à triagem, especialmente para pessoas de minorias raciais e étnicas e comunidades rurais e de baixa renda.

