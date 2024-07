A- A+

A Associação Geral da Reserva do Paiva realiza, em ação conjunta com a Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH), a soltura de animais silvestres, nesta sexta-feira (19).

A ação acontece às 11h, na Mata de Camaçari, com acesso na Igrejinha do Paiva (KM 5). O objetivo é devolver ao habitat natural répteis, aves e mamíferos recuperados em operações contra o tráfico de drogas na Região Metropolitana do Recife (RMR).



O evento será aberto à população, e se apresenta como uma boa oportunidade de aprendizado e conscientização sobre cuidados com a natureza e com os animais.

Animais recuperados

Além dos animais apreendidos em operações de combate ao tráfico de animais silvestres em localidades diversas da RMR, outros foram capturados no próprio bairro. Eles foram encontrados na rodovia ou em outros ambientes que oferecem riscos.

Reserva do Paiva e CPRH fazem soltura de animais silvestres recuperados em operações na RMR. - Foto: Raquel Correia/Divulgação

Antes de serem devolvidos à natureza, eles passaram por um processo de reabilitação no Centro de Triagem de Animais Silvestres de Pernambuco (Cetras Tangara) do CPRH. Esse trabalho de reabilitação é essencial para garantir que os animais estejam aptos a sobreviver em seu ambiente natural.

Além de contribuir para o bem-estar dos animais, a soltura também promove a sensibilização da comunidade sobre a importância da preservação ambiental e o combate ao tráfico de animais silvestres.

