Justiça Aniversário de Gusttavo Lima: champanhe de R$ 3,5 mil, vinho de R$ 80 mil e iate de R$ 1 bilhão Cantor festejou na Grécia em embarcação com cinco andares e diária de R$ 1 milhão

Com prisão decretada na segunda-feira (23) pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), no âmbito da investigação da Polícia Civil que apura a existência de uma organização criminosa que atua com jogos ilegais e lavagem de dinheiro, o cantor sertanejo Gusttavo Lima comemorou na Grécia o aniversário de 35 anos.

"Tudo por conta do papai'', como ele fez questão de reforçar no discurso da festa, vestido de linho amarelo.

Chamado pelos amigos de "bebê", Gusttavo Lima, maior cachê do Brasil, fez aniversário no dia 3 de setembro. Alugou um iate de cinco andares na Grécia , com diária de R$ 1 milhão e valor de venda de R$ 1 bilhão, e lá fez seu "Tcherere tchê tchê" até o sol raiar.

Poucos foram os escolhidos para a farra, mas entre eles estavam a mulher do sertanejo, Andressa Suíta; o dermatologista goiano de celebridades do meio sertnejo, Alessandro Alarcão; o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), e sua mulher, Gracinha; o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Kassio Nunes Marques.

Orgulhoso, numa das mesas do iate, Gusttavo Lima mostrava a garrafa de um Chateau Petrus Tinto 2009, que custa em torno de R$ 80 mil.

A comemoração, com o próprio Gusttavo se revezando no DJ do iate, teve champanhe Cristal, que custa em torno de R$ 3.500, e champanhe Veuve Clicquot (cerca de R$ 400 a garrafa), além de arroz de carreteiro.

O bolo teve três andares, com velas reluzentes.

