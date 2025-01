A- A+

A virada do ano é o momento responsável por causar nas pessoas reflexões sobre o que foi feito no ciclo anterior, além de projetar metas para o novo período. Essa análise é importante, porém é preciso tomar certos cuidados para não se frustrar com planos incompletos. A Folha de Pernambuco procurou especialistas para entender como vivenciar a ocasião da forma mais saudável.

Reflexão

De acordo com o psicólogo Marcos Siqueira, especialista em Terapia de Casal e Família, é fundamental realizar uma análise das ações que foram feitas e planejar o próximo ano.

“Se a gente parar para pensar, a virada de ano é muito simbólica. É algo que nós construímos enquanto sociedade, mas nem por isso deixa de ser importante. Pelo contrário, por ser algo simbólico tem uma importância grande para fazer reflexões a respeito do que foi possível no ano que passou e o que se pode pensar para o ano seguinte”, explica.

A também psicóloga Suenne Valadares, que atende pessoas de todas as idades, complementa esta visão corroborando sobre a necessidade de buscar entender o que se passou. “Eu acho fundamental ter essa reflexão. É como se a gente fizesse uma autoanálise no sentido do que foi planejado, do que foi feito e daquilo que temos a chance de planejar”.

Metas factíveis

No entanto, a especialista ressalta que é necessário ter atenção na hora de projetar os novos desejos para o ano que está chegando. “É muito comum que as pessoas criem metas pautadas em idealizações, que não lidam com os limites da realidade. Nesse sentido, essas viradas de ano fazem parecer que um novo calendário pode nos salvar. E a gente deixa de lidar com o que é factível na vida”.

Ainda segundo Suenne, esses objetivos acima do esperado são reflexo do susto causado pelo final do ano, que acaba escancarando os projetos inacabados por falta de tempo e as promessas que foram adiadas.

No momento de criar as metas para o ano novo, os psicólogos recomendam sempre levar em consideração o contexto social, econômico e familiar que a pessoa vive, sem se comparar com os outros.

“Vivemos numa sociedade que demanda muito desempenho e performance. É muito importante nesse período de reflexão estar atento a um olhar crítico, mas que seja possível. Não ter um pensamento exagerado. É super válido refletir, pensar, construir objetivos, mas de maneira sensível respeitando seus limites”, conta Marcos.

Concretização

Outro ponto importante é compreender que não é simplesmente a virada de ano que vai fazer as metas serem alcançadas de uma hora para outra. “A forma de você conseguir atingir esses objetivos é uma construção diária. Para conquistar as coisas, você precisa cultivar e a cada dia ir cuidando de si e cuidando daquilo que você tem como objetivo”, ressalta Marcos.

Depois de elaborar planos e objetivos concretos para o novo ano, é fundamental colocar em prática as ações. “Às vezes, falamos algo que vai na contramão do que a gente faz. Muitas vezes as pessoas não percebem isso. Quando a gente consegue conectar o que fala com o que faz, temos em mão a condução da própria vida de uma maneira mais integrada e conectada diante daquilo que nós desejamos”, completa Suenne.

Veja também

ACIDENTE Coreia do Sul tacha caixa-preta de avião que explodiu como 'irrecuperável' e vai enviá-la aos EUA