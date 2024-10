Aos 115 anos, morre Elizabeth Francis, a mulher mais velha nos EUA

A- A+

Elizabeth Francis, considerada a pessoa mais velha nos Estados Unidos, morreu aos 115 anos, nessa terça-feira, em Houston, no Texas. Ela também era a terceira mais velha do mundo, de acordo com o LongeviQuest, banco de dados global dos indivíduos mais velhas do mundo.

A morte foi confirmada à ABC News pela neta da mulher, Ethel Harrison, de 69 anos, que afirmou que a avó faleceu "em paz e cercada por sua família".



Harrison descreveu a avó como "uma pessoa que amava as pessoas. Ela amava o Senhor. Sua fé era extremamente forte". "Ela sempre dizia: trate as pessoas como você quer ser tratado. E esse era o lema dela", conta a neta.

"A Sra. Elizabeth era um ícone de Houston e um membro querido da comunidade", disse o banco de dados em um comunicado.



A centenária viveu duas guerras mundiais, duas pragas e testemunhou o rápido crescimento da tecnologia durante sua vida. Em uma entrevista recente, ela contou que seu segredo para uma vida longa era sua fé em Deus e comer alimentos frescos de sua horta.



Na ocasião, Francis disse à ABC News que nunca fumou ou bebeu, não precisava de óculos e que sua audição era a mesma de sempre.

