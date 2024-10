'Biohacker' de 33 anos dorme em gaiola e passa por diversos tratamentos para viver até os 150 anos

A- A+

Atualmente, muitas pessoas buscam diferentes técnicas para melhorar sua expectativa de vida. Jay Olshansky, professor da Escola de Saúde Pública da Universidade de Illinois, nos Estados Unidos, afirma que atualmente a esperança de vida ao nascer é de 88,68 anos para as mulheres e de 83,17 anos para os homens.

Nos últimos dias, a história inusitada de Kayla Barnes-Lentz, uma mulher de 33 anos, que gasta grandes quantidades de dinheiro todos os anos para manter seu estilo de vida, pois deseja "poder viver de forma saudável até os 150", viralizou na internet.

Kayla Barnes-Lentz se autodenomina uma "Biohacker"' e, em entrevista ao The Telegraph, revelou detalhes de seu rigoroso programa para "esquivar-se" dos anos, entre os quais garante que consome até 20 suplementos por dia, caminha 15.000 passos todos os dias, dorme em uma gaiola e faz “tratamento com oxigênio”.

A autoproclamada biohacker é cofundadora de uma ‘clínica de bio-aprimoramento’ em Los Angeles, EUA, chamada LYV The Wellness Space. Além disso, ela tem um podcast chamado ‘Otimização da Longevidade’, onde conta como as pessoas podem conseguir “minutos extras de vida” usando métodos ‘biohacker’.

A mulher de 33 anos afirma que com este estilo de vida conseguiu reverter a sua idade biológica em 10 anos. Nos últimos anos, o estilo de vida liderado pelos ‘biohackers’ ganhou grande popularidade, uma vez que, motivados pela curiosidade e pelo desejo de otimizar a saúde e desempenho, experimentam diversas técnicas e tecnologias para modificar a sua biologia.

Em essência, procuram “hackear” o próprio corpo para alcançar um estado de bem-estar ideal e expandir as capacidades humanas, para que continue a funcionar além da média.

A mulher garante que não pretende viver para sempre, mas que o seu objetivo “é viver tanto quanto o meu marido, não para sempre”. Vale lembrar que Warren Lentz, seu marido, também segue seu estilo de vida caro e incomum.

Em entrevista ao The Telegraph, Warren Lentz disse que quando conheceu a parceira, ela lhe pediu exames de saúde detalhados, para garantir que ele era um parceiro adequado.

Em seus podcasts, a biohacker comenta que passa várias horas por dia praticando exercícios, respiração e métodos de alimentação que ela mesma idealizou para prolongar a vida. Segundo ela, sua rotina diária começa às 5h, já que naturalmente acorda nesse horário.

A mulher destaca que todos os aspectos são importantes no estilo de vida, inclusive o ‘microbioma oral’, pois passa por uma rigorosa rotina de higiene bucal que inclui raspagem da língua e "tratamento com ozônio", que consiste em enxaguar a boca com óleo de coco.

Em seguida, você passa por uma terapia de campo eletromagnético pulsado para reduzir a “inflamação” e estimular a “microcirculação”.

Tudo isto antes das 7 da manhã, porque este é o momento do café da manhã fortificado com proteínas. Depois tem meditação e uma sessão de sauna. Kayla Barnes-Lentz diz que só come “alimentos orgânicos e cultivados de forma regenerativa” e geralmente prepara um café da manhã cheio de ovos e vegetais fermentados.

Depois de cumprir a extensa rotina diária, ela indica que janta sempre às 17h30 em ponto e segue fazendo exercícios novamente, até a hora de dormir, já que geralmente adormece antes das 21h.

Ele indica que todas as noites dorme em uma gaiola de Faraday, um recinto usado para bloquear campos eletromagnéticos.

