chuvas em pernambuco Apac prevê tempo nublado e chuva em todas as regiões de Pernambuco nesta quinta-feira (6); confira Chuvas de fraca a moderada devem atingir a RMR, Zonas da Mata Norte e Sul, além do Agreste e Sertão

Esta quinta-feira (6) será de tempo nublado e chuva em todo o Estado de Pernambuco, segundo previsão da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac).

Chuvas de intensidade fraca a moderada devem atingir a Região Metropolitana do Recife (RMR), as Zonas da Mata Norte e Sul, além do Agreste e Sertão, de acordo com a Agência.

Até as 8h desta quinta, quatro cidades apresentaram chuvas moderadas: Jaboatão dos Guararapes, na RMR, com 34,6 milímetros; Barreiros e Rio Formoso, na Mata Sul, com 33 mm e 29,16 mm, respectivamente, e Recife, com 28 mm, nas últimas 24 horas.



Os dados, atualizados em tempo real, são do painel de monitoramento das chuvas da Apac.

Devido ao acumulado da madrugada e manhã desta quinta-feira, a Prefeitura do Recife emitiu, por meio do Centro de Operações da capital (COP), um alerta informando que a cidade entrou em "estágio de mobilização", às 6h35.

"Devido às chuvas registradas e previsão para as próximas horas, nossas equipes estão de prontidão. No momento não há impacto significativo na rotina da cidade, mas seguimos monitorando", informa o alerta.

Pontos de alagamento foram identificados pela Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) na Eng. Abdias de Carvalho (sentido centro), na Zona Oeste; na av. Marechal Mascarenhas de Moraes (sentido subúrbio, perto do Geraldão), na Zona Sul, e na rua Imperial (sentido subúrbio, no cruzamento com a rua Cabo Eutrópio), na área central do Recife.

Confira a previsão do tempo para esta quinta-feira (6), de acordo com a Apac:

Região Metropolitana - Tempo parcialmente nublado a nublado, com chuva fraca a moderada ao longo do dia.

Mata Sul - Parcialmente nublado a nublado, com pancadas de chuva moderada ao longo do dia.

Mata Norte - Parcialmente nublado a nublado, com chuva rápida e fraca ao longo do dia.

Agreste - Parcialmente nublado a nublado, com chuva rápida e fraca ao longo do dia.

Sertão - Parcialmente nublado, com chuva rápida e fraca ao longo do dia.

