Neoenergia começa retirada de fiação irregular na Avenida Caxangá, Zona Oeste do Recife

A- A+

A Neoenergia Pernambuco começou a retirada da fiação irregular na Avenida Caxangá, no bairro da Madalena, Zona Oeste do Recife. A ação de ordenamento da rede elétrica, com prazo de término para a próxima terça-feira (11), tem o intuito combater a poluição visual no local e oferecer maior segurança à população.

O trabalho foi iniciado nas imediações do túnel da Abolição, e seguirá até o Terminal Integrado CDU. O objetivo é eliminar ligações clandestinas, como caixas de telecomunicações que estão instaladas de forma irregular, além de cabos de telefonia partidos, fora dos padrões de segurança ou sem autorização.

Combate à poluição visual

Há, ainda, a finalidade de combater a poluição visual da área com o ordenamento correto dos fios nos postes, além de uma padronização para maior segurança da população. Isso acontece porque esses materiais que serão retirados não atendem às normas técnicas, padrões de qualidade e segurança exigidos pelas agências reguladoras.

“Essas redes irregulares colocam toda a população em risco. A retirada desses cabos e equipamentos tem como finalidade principal evitar acidentes e incêndios nos postes. Estaremos com nossas equipes prontas para fazer a retirada total de tudo que estiver fora do padrão de segurança”, afirmou o supervisor operacional, Weudo Monteiro.

Avenida Caxangá, Zona Oeste do Recife. - Foto: Reprodução/CTTU

Além dos fios instalados de forma irregular pelas empresas que possuem contrato de compartilhamento com a Neoenergia Pernambuco, existem, ainda, situações de ocupações clandestinas. Um exemplo disso é o caso se alguns provedores de internet, que instalam a fiação à revelia da distribuidora, sem qualquer autorização e fora dos padrões técnicos de segurança.

Vale ressaltar, ainda, que nos últimos três anos a Neoenergia retirou mais de 200 toneladas de fios de telecomunicações instalados de forma irregular em todo o Estado, segundo dados da própria distribuidora. A intenção, neste ano, é aumentar esses números.



Veja também

Espanha Ilhas Baleares querem frear o turismo em massa