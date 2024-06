Apenas 1 ano de musculação gera impactos nos membros inferiores que duram até 4 anos depois

A- A+

Exercícios de resistência, como a musculação, apresentam ganhos musculares para pessoas acima dos 64 anos com prazo ainda maior do que se esperava. De acordo com pesquisadores da Universidade de Copenhague, um ano de treinos voltados aos membros inferiores gera impactos que duram por até 4 anos depois.

A perda de força muscular é um dos problemas causados pelo envelhecimento. Segundo os cientistas, eles passam a ter dificuldades para se mover livremente, o que aumenta o risco de quedas e lesões, problemas que em cenários mais graves podem levar à morte.

A pesquisa, publicada na revista científica BMJ Open Sport & Exercise Medicine, contou com 369 participantes (entre 64 e 75 anos), os quais foram acompanhados por 4 anos através do estudo clínico Live Active Successful Aging (LISA).



Eles foram separados em três grupos: levantamento de pesos pesados 3 vezes por semana, treinamento de intensidade moderada (envolvendo circuitos que incorporavam exercícios com peso corporal e faixas de resistência 3 vezes por semana) e grupo de comparação.

A diferença mais significativa notada ao fim do estudo, quatro anos após seu início, foi na força das pernas, preservada no mesmo nível no grupo de treino de resistência com pesos pesados, diferente dos outros grupos da pesquisa.

Outro ponto que chamou atenção dos pesquisadores foi a permanência dos mesmos níveis de gordura visceral – a gordura que é armazenada internamente ao redor dos órgãos – nos grupos de treinamento de resistência com pesos pesados e exercícios de intensidade moderada.

Dessa forma, a equipe afirma que alguns parâmetros não dependem a longo prazo apenas da carga de peso ou da intensidade aplicada nos exercícios.

"Este estudo fornece provas de que o treino de resistência com cargas pesadas na idade da reforma pode ter efeitos a longo prazo ao longo de vários anos. Os resultados, portanto, fornecem meios para os profissionais e decisores políticos encorajarem os indivíduos mais velhos a envolverem-se em treino de resistência pesado", escreveram os autores.

