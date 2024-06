Grande ou pequeno? Qual tamanho de seio transpira mais durante o exercício?

A- A+

Um estudo publicado recentemente na revista Experimental Physiology, revelou uma ligação surpreendente entre o tamanho dos seios e a quantidade de suor produzida no local durante o exercício. A produção de suor é influenciada principalmente por fatores como tamanho corporal, metabolismo e condições ambientais.

No entanto, a equipe de pesquisa levantou a hipótese de que o tamanho dos seios também poderia impactar tanto a produção de suor nos seios quanto o conforto durante atividades físicas.

Para analisar essa hipótese, pesquisadores da Universidade de Southampton, nos EUA, analisaram 22 mulheres de diferentes idades e tamanhos de seios enquanto corriam em uma câmara quente – medindo quanto suor elas produziam nos seios, quanto calor seus corpos produziam e quantas glândulas sudoríparas elas tinham em diferentes partes do corpo.

"Especificamente, estávamos interessados em entender como as densidades das glândulas sudoríparas e as taxas locais de suor mudam em mulheres de diferentes tamanhos de seios, pois isso determina quanto suor vai parar no sutiã esportivo", diz Hannah Blount, pesquisadora de pós-graduação em fisiologia térmica no ThermosenseLab da Universidade, em comunicado.

Método de avaliação

As participantes correram por 45 minutos em um calor de 32 C, enquanto a produção de suor nos seios era monitorada. A digitalização 3D foi usada para calcular a área de superfície da mama, enquanto a densidade das glândulas sudoríparas foi medida usando papel com infusão de iodo que, quando colocado na pele, reage com os produtos químicos do suor.

Os resultados mostraram que seios maiores têm menos glândulas sudoríparas, o que significa que produzem menos suor durante o treino

"Obtivemos a descoberta mais emocionante, pois nossos resultados indicaram que mulheres com seios maiores apresentavam menos glândulas sudoríparas e, portanto, produziam menos suor nos seios. Este conhecimento fundamental é algo que agora podemos usar para informar o design de roupas esportivas que considera as necessidades de mulheres com tamanhos variados de seios”, completa a pesquisadora.

Davide Filingeri, professor associado de fisiologia térmica e especialista internacionalmente líder na neurofisiologia da detecção de umidade da pele humana, lembra que as mulheres passam por mudanças anatômicas, fisiológicas e hormonais únicas ao longo de sua vida.

"Considere o impacto do ciclo menstrual, gravidez e menopausa, todos eles impactando a tolerância ao calor, a sensibilidade térmica e o conforto da mulher. Como tal, a pesquisa de Hannah sobre as 'necessidades térmicas' únicas e em evolução dos corpos das mulheres tem o potencial de informar a inovação centrada na pessoa em roupas esportivas, o que acabará por ajudar as mulheres a prosperar no nosso clima cada vez mais quente".

Veja também

criminalidade No Brasil, 62 jovens são assassinados por dia; veja onde os crimes são mais frequentes