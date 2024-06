Mito ou verdade: não usar sutiã faz os seios caírem? Ginecologista responde

A- A+

Muitas mulheres resolveram abandonar de vez os sutiãs durante a pandemia. Uma vez em casa de quarentena, elas perceberam que eles poderiam ser muito desconfortáveis durante horas do dia apertando seus seios. Mas essa liberdade é apenas para conforto ou traz benefícios à saúde?

De acordo com a ginecologista Lucky Sekhon, abandonar o sutiã pode trazer uma série de benefícios. Segundo a especialista, aquela história de que não usar sutiã faz os seios caírem é um mito e que usar a peça todos os dias pode deixar os músculos dos seios “preguiçosos” com o tempo.

Ela revelou ainda que algumas de suas pacientes relataram que seus seios ficaram “mais largos, redondos e empinados” depois de não usarem sutiã por longos períodos.

Mas atenção, isso não acontecerá imediatamente. Pode demorar meses para desenvolver esses músculos, segundo a especialista. A médica diz ainda que isso não funciona para todos os tipos de mulheres.





“É claro que a vida sem sutiã não funcionará para todos, pois mulheres com seios maiores precisam de apoio - e podem sentir tensão nas costas sem sutiã”, explicou.

Usar um sutiã apertado pode reduzir o fluxo sanguíneo, causando dores nos músculos das costas, além de poder causar obstrução dos poros e irritação na pele.

"Usar sutiã regularmente tende a reter umidade, sujeira e suor na pele dos seios. Isso pode deixá-la com poros entupidos e irritação na pele. Pode levar a um tipo de acne chamada acne mecânica e resulta da fricção, fricção ou pressão da pele”, afirmou Sekhon.

Embora haja benefícios em ficar sem sutiã, a principal função do sutiã é suportar o peso e a estrutura dos seios. Isso ocorre porque o tecido mamário está ligado apenas ao músculo do tórax. Isto significa que é muito delicado e que a maior parte do tecido mamário não tem suporte, por isso um sutiã pode ajudar a dar suporte extra.

A médica diz por fim que o importante é estar bem consigo mesma e que, por não vivermos mais em uma sociedade onde não há tanto julgamento como costumava haver sobre deixar os seios livres, é da escolha da mulher se quer ou não colocar um sutiã.

