A- A+

GOVERNO TRUMP Após decreto, usuários do Google Maps dos EUA verão Golfo do México rebatizado como Golfo da América Na segunda, Google disse que atualizará o serviço assim que o governo dos EUA atualizar seus mapas oficiais

Leia também

• Trump diz que 'não está 100% seguro' de que terceiro mandato é proibido

• Trump interrompe distribuição de medicamentos anti-HIV em países pobres

• Trump diz que ordenará retirar a "ideologia transgênero" do exército dos EUA

Apesar de o governo do presidente dos Estados Unidos Donald Trump declarar na última sexta-feira que o Golfo do México havia sido renomeado como Golfo da América, os serviços de mapas populares do Google e da Apple continuaram mostrando o nome antigo.



Na segunda-feira, o Google disse que atualizaria seus mapas para exibir o Golfo da América assim que o governo dos EUA atualizar seus mapas oficiais.

“Temos uma prática de longa data de aplicar mudanças de nomes quando eles são atualizados em fontes oficiais do governo”, justificou a empresa em um post no X.

Ainda no seu primeiro dia à frente do cargo, Trump assinou um decreto para renomear o golfo, além de mudar o nome da montanha mais alta da América do Norte. O pico, que era conhecido pelo nome nativo do Alasca Denali desde 2015, volta a ser conhecido por Monte McKinley, nome anterior.

O Departamento do Interior dos EUA disse na sexta-feira que estava implementando o decreto, mas que os mapas oficiais do governo ainda não haviam sido atualizados pelo Sistema de Informações de Nomes Geográficos, ou G.N.I.S., que faz parte do Serviço Geológico dos EUA.

O Google disse que, assim que o G.N.I.S. fizer a mudança, ele seguiria “rapidamente” o exemplo em seu popular aplicativo Maps, que é uma fonte crucial de informações sobre geografia para mais de 2 bilhões de usuários. A empresa disse também que mudaria o nome do Denali, no Alasca, para Monte McKinley, de acordo com a mudança do novo governo.

Enquanto os usuários do Google nos Estados Unidos vão ver o nome Golfo da América, os usuários no México continuarão a ver “Golfo do México”, que é como o país se refere ao lugar.

As ondas atingem a costa com força no Golfo do México, enquanto o furacão Helene avança em alto-mar, em 26 de setembro de 2024 - Foto: Getty Images North America/AFP

Já em outras partes do mundo, os internautas terão acesso aos dois nomes, lado a lado, informou a empresa no que descreveu como uma “prática de longa data”. O nome Golfo do México aparecerá primeiro para esses usuários, seguido pelo nome Golfo da América entre parênteses, disseram duas fontes com conhecimento dos planos da empresa, que não estavam autorizadas a falar publicamente.

O Google não quis comentar sobre a ordem dos nomes, enquanto representantes da Apple não responderam a um pedido de comentário sobre se a empresa adotaria o nome Golfo da América para seu aplicativo Maps.

O Google Maps usa rotineiramente nomes diferentes para se referir aos mesmos lugares, dependendo da localização do usuário, especialmente se houver uma disputa geopolítica, disseram três pessoas com conhecimento das políticas da empresa.

Um corpo de água entre a Arábia Saudita e o Irã tem sido alvo de disputas de nomes há décadas. O Google rotula o golfo com dois nomes para usuários internacionais: “Golfo Pérsico (Golfo Arábico)”. Nos países árabes próximos ao local, o Google Maps o chama de Golfo Pérsico.

Quando o governo Obama mudou o nome da montanha do Alasca de Monte McKinley para Denali em agosto de 2015, o Google atualizou o Maps para refletir a mudança de nome três dias depois.

Veja também