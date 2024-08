A- A+

Venezuela Após Lula, Petro sugere novas eleições na Venezuela ou governo de coalizão com oposição Presidente colombiano citou experiência que pôs fim à ditadura no país como um exemplo bem-sucedido de governo de coabitação

O presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, e o mandatário colombiano, Gustavo Petro, sugeriram, em declarações separadas nesta quinta-feira, que a realização de "novas eleições livres" ou uma coalizão entre o governo de Nicolás Maduro e a oposição são possíveis saídas para a crise na Venezuela.

As propostas surgem um dia depois de ambos os líderes, principais mediadores internacionais da tensão no país caribenho, tratarem do imbróglio em uma conversa por telefone.

"Levantamento de todas as sanções contra a Venezuela. Anistia geral nacional e internacional. Garantias totais para a ação política. Governo transitório de coabitação. Novas eleições livres", listou Petro em uma publicação no X.

Horas antes, Lula também defendeu a realização de um novo pleito, com a participação de observadores internacionais, além da coalizão entre chavistas e opositores:

— Maduro tem seis meses do (atual) mandato ainda. Se tiver bom senso, poderia tentar fazer uma conclamação ao povo da Venezuela, quem sabe até convocar novas eleições, estabelecer um critério de participação de todos os candidatos, criar um comitê eleitoral suprapartidário em que participe todo mundo e deixar que entrem olheiros do mundo inteiro — afirmou Lula em entrevista a uma rádio, acrescentando: — Um governo de coalizão com a oposição pode ser saída.

Ao defender um governo de coalizão, Petro citou como exemplo a Frente Nacional colombiana, um pacto firmado entre os partidos Liberal e Conservador que pôs fim ao regime do general Gustavo Rojas Pinilla, que tentava se perpetuar no poder após liderar um golpe de Estado em 1953.

O acordo vigorou entre 1958 a 1974 e tinha como princípios a alternância na Presidência e a distribuição igualitária entre as forças nos Três Poderes.

"Uma solução política para a Venezuela que traga paz e prosperidade ao seu povo depende de Nicolás Maduro. A experiência da Frente Nacional Colombiana é uma experiência que, se usada temporariamente, pode ajudar a trazer uma solução definitiva", escreveu Petro.

O presidente americano, Joe Biden, endossou os pedidos do Brasil e da Colômbia por novas eleições na Venezuela.

Perguntado por um repórter na Casa Branca se ele apoia a realização de um novo pleito, Biden respondeu: "Eu apoio".

