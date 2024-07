A- A+

Saúde Após nove anos com dor na costela, paciente descobre pedaço de vidro alojado no fígado Caso inusitado foi divulgado pela Secretaria de Saúde da região de Kirov, na Rússia, no começo de julho

Um russo, de 53 anos, viveu nove anos sentindo dores e desconforto na região das costelas.

A causa do incômodo só foi descoberta ao realizar uma tomografia computadorizada: um pedaço de vidro estava alojado em seu fígado.

Esse caso inusitado foi divulgado pela Secretaria de Saúde da região de Kirov, na Rússia, no começo de julho.

De acordo com o órgão, o objeto pontiagudo foi localizado do lado direito do fígado e, ao ser questionado pelos médicos, o paciente não soube dizer como o vidro poderia ter ido parar ali.

Ele apenas afirmou que não possuía histórico de traumas.

O homem passou por um procedimento no Hospital Clínico Regional de Kirov, onde retiraram o objeto em uma cirurgia por laparoscopia que durou cerca de duas horas.

– Imagine nossa surpresa quando vimos no monitor endoscópico um pedaço de vidro medindo 88x15x7 mm com bordas afiadas. Durante a operação, descobrimos que o corpo estranho estava coberto por uma cápsula de tecido conjuntivo. É assim que o corpo reage à invasão de um corpo estranho no tecido: desenvolve-se uma inflamação asséptica e forma-se uma concha ao redor do objeto estranho, separando-o dos tecidos saudáveis – afirmaram os médicos no comunicado da Secretaria de Saúde de Kirov.

Ainda de acordo com os médicos, o paciente teve sorte, porque esse tipo de ferimento poderia ter causado uma inflamação purulenta e abscesso, o que exigiria cirurgia de urgência.

Veja também

Região Metropolitana do Recife Olinda: homem é morto a pauladas em Jardim Fragoso; três suspeitos são autuados em flagrante