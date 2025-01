A- A+

Sertão Casal é baleado em rua de Arcoverde; homem morre no local, e mulher é socorrida Caso foi registrado na 19ª Delegacia Seccional de Arcoverde

Um casal foi baleado no meio na rua, no bairro Maria de Fátima, em Arcoverde, no Sertão de Pernambuco, na madrugada desta sexta-feira (3).

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco, duas pessoas encapuzadas e armadas dispararam tiros contra o casal e fugiram em seguida.

O homem, de 24 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já a mulher, de 22, foi socorrida com ferimentos para uma unidade de saúde da região.

Os nomes das vítimas não foram divulgados. O caso, registrado na 19ª Delegacia Seccional de Arcoverde, está sendo investigado como homicídio tentado e homicídio consumado.

Não há informações sobre a motivação e autoria do crime. Um inquérito policial foi instaurado para apurar o ocorrido.

