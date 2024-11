Argentina é único país da ONU a votar contra resolução sobre direitos dos povos indígenas

A- A+

Na primeira votação da Argentina na Assembleia Geral da ONU com Gerardo Werthein na posição de ministro de Relações Exteriores, a Argentina foi a única nação a votar contra uma resolução sobre os direitos dos povos indígenas.



O voto ocorreu no âmbito de uma sessão realizada nesta segunda-feira em Nova York, nos EUA, na qual 168 países que fizeram parte da reunião se manifestaram a favor – um deles foram os Estados Unidos, com quem a administração Milei procura alinhar-se em questões de voto. Israel, outro aliado estratégico do governo, não participou na assembleia. Houve também sete abstenções: França, Laos, Lituânia, Mali, Romênia, Bulgária e Eslováquia.

A primeira versão do documento de resolução foi apresentada em outubro. Na última segunda-feira, foi entregue à organização uma nova minuta, que conta com a assinatura de 22 países membros: Armênia, Bolívia, Brasil, Canadá, Colômbia, Dinamarca, Dominica, Equador, El Salvador, Estônia, Finlândia, Guatemala, Honduras, México, Islândia, Libéria, Noruega, Nicarágua, Peru, Paraguai, Suécia e Venezuela.

O documento procura aderir, em termos gerais, à proteção dos direitos das comunidades indígenas em questões como a justiça, o ambiente e a preservação das crenças espirituais, dos conhecimentos ancestrais e das línguas. Ao falar, o ministro plenipotenciário da terceira comissão da missão permanente da Argentina junto às Nações Unidas, Andrea Repetti, explicou a posição do país.

“A Argentina defende a proteção dos direitos das populações indígenas em suas diversas tradições culturais na medida em que a cultura e a diversidade contribuem para a vida social. No entanto, considera que o documento sujeito a votação não garante suficientemente o acesso aos direitos humanos das populações indígenas sem discriminação.”

E concluiu: “A afirmação da promoção de práticas ancestrais pode levar à validação de tradições que podem estar em conflito com os direitos fundamentais das mulheres e meninas, ou com o direito à saúde e ao acesso ao progresso científico. A utilização de terminologias ambíguas e amplas dificulta e confronta os direitos humanos universalmente garantidos. A Argentina celebra o respeito pela liberdade religiosa e cultural de todas as pessoas, sempre no marco da universalidade dos direitos humanos para todos e quer continuar contribuindo e trabalhando para tornar esta garantia uma realidade sem qualquer discriminação”.

Nas redes sociais, o ex-ministro das Relações Exteriores e Comércio Internacional na gestão de Alberto Fernández, Felipe Solá, lamentou a posição do Governo.

“Na primeira votação para o novo chanceler do país, a Argentina foi o único da ONU a votar contra uma resolução sobre os direitos dos povos indígenas. Com 185 votos a favor, 6 abstenções e uma ausência, nos opomos à proteção das comunidades indígenas”, escreveu em sua conta no X.

O que diz a resolução que a Argentina votou contra na ONU?

Ao longo da resolução de 16 páginas, é destacada a importância de promover e procurar alcançar os objetivos da Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas, também através da cooperação internacional para apoiar esforços e instrumentos acertados a nível nacional e regional com o objetivo de alcançar os propósitos da Declaração, incluindo o direito dos povos indígenas de preservar as suas próprias instituições políticas, jurídicas, econômicas, sociais e culturais e o seu direito de participar plenamente, se assim o desejarem, na vida política, econômica, social e cultural do Estado.

O documento expressa também “profunda preocupação com o aumento da discriminação, do discurso de ódio, da estigmatização, do racismo, da discriminação racial, da xenofobia e da intolerância conexa” e condena “ameaças, assédio, represálias e assassinatos de membros dos Povos Indígenas, especialmente mulheres e meninas, e pessoas com deficiência, muitas vezes impunes, bem como invasões de terras, despejos forçados arbitrários e outras práticas abusivas”.

“Também estamos preocupados com a prática de alguns países, incluindo aqueles que realizam reuniões sobre questões indígenas, de atrasar ou negar intencionalmente ou discriminatoriamente vistos de entrada a titulares de mandatos das Nações Unidas ou representantes de povos indígenas, ou de aplicar-lhes restrições de viagem adicionais que interfiram, entre outras coisas, com a sua capacidade de participar ou retornar dessas reuniões”, acrescenta.

Votação na ONU contra o embargo a Cuba desencadeou crise

Há duas semanas, o ainda representante argentino na ONU, Ricardo Lagorio, votou contra o embargo a Cuba na assembleia-geral da organização, o que causou alvoroço no Ministério das Relações Exteriores e Comércio Internacional.



Em uma explosão de fúria, que foi agravada pela publicação do termo “Falklands” em uma declaração oficial em 22 de outubro celebrando um acordo entre a Cruz Vermelha Internacional e o Ministério dos Negócios Estrangeiros, Milei decidiu despedir Diana Mondino.

A Argentina votou na Assembleia Geral das Nações Unidas contra o embargo econômico a Cuba, que os Estados Unidos promovem há décadas contra o regime comunista da ilha caribenha. Nesta votação, promovida por Cuba pela trigésima segunda vez, a Argentina não esteve sozinha.



Com as únicas exceções de Israel e dos próprios Estados Unidos, mais a abstenção da Moldávia, os restantes países membros (um total de 187) que votaram na assembleia faram a favor do fim do embargo, usado pelo Castrismo como base pela sua posição contrária a Washington. Venezuela e Ucrânia não votaram.

