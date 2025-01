A- A+

espaço Astronautas da Nasa 'presos' no espaço realizam primeira caminhada espacial juntos Comandante Suni estabeleceu um novo recorde de caminhada espacial para mulheres astronautas

Os dois astronautas da Agência Aeroespacial dos Estados Unidos (Nasa) presos no espaço realizaram sua primeira caminhada espacial juntos nessa quinta-feira, 30, deixando a Estação Espacial Internacional quase oito meses depois de se mudarem.

A comandante Suni Williams e o astronauta Butch Wilmore removeram uma antena quebrada e limparam o exterior da estação em busca de evidências de microrganismos que ainda pudessem estar vivos após serem lançados da Terra e escaparem pelos dutos de ventilação.

Depois de alguns problemas iniciais para desparafusar a antena, os astronautas finalmente a desconectaram. O Controle da Missão os incentivou a ficar atentos a quaisquer peças flutuantes provenientes da remoção da antena.

A comandante Suni estabeleceu um novo recorde de caminhada espacial para mulheres astronautas.

Por meio das redes sociais, a Nasa divulgou a caminhada feita pela dupla. "Os astronautas Suni Williams e Butch Wilmore estão fazendo uma caminhada espacial. Deve durar cerca de 6,5 horas", publicou.

A dupla esperava ficar apenas uma semana quando chegou à estação espacial em junho do ano passado. Mas seu novo veículo, a cápsula Starliner da Boeing, encontrou tantos problemas que a Nasa decidiu devolvê-la vazia.

Os dois pilotos de teste, ambos capitães aposentados da Marinha, tiveram que ficar em órbita até que a SpaceX pudesse levá-los para casa. Isso, porém, não acontecerá até o fim de março ou início de abril, estendendo sua missão para 10 meses devido a um atraso da empresa no envio de seus substitutos.

Em uma publicação na plataforma social X (ex-Twitter) na noite de terça-feira, 28, o empresário Elon Musk disse que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu à sua empresa de foguetes SpaceX para trazer para casa "o mais rápido possível" os dois astronautas da Nasa. A SpaceX já está programada para trazer esses dois astronautas para casa, mas não antes do fim de março, juntamente com outros dois astronautas que estão a bordo.

Suni realizou uma caminhada no espaço há duas semanas com outro astronauta da Nasa. Foi a primeira vez que Wilmore se aventurou fora da estação nesta viagem.

Com nove caminhadas espaciais, Suni estabeleceu um novo recorde para mulheres: o maior tempo gasto em caminhadas espaciais ao longo de uma carreira. A astronauta aposentada Peggy Whitson detinha o recorde anterior. (Com informações da Associated Press).

