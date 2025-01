A- A+

CINEMA ''Ainda Estou Aqui'' bate 4 mi de espectadores no Brasil e volta ao 1° lugar de público e renda Filme brasileiro está indicado em Melhor Filme Internacional, Melhor Atriz e Melhor Filme

Em cartaz nos cinemas brasileiros, o filme "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles, bateu nesta quinta-feira (31) a marca de 4 milhões de espectadores no país. Com o feito, ele retoma o primeiro lugar de público e renda entre os longas que estão no circuito nacional.

Distribuído pela Sony Pictures, o longa está sendo exibido em 830 salas em sua 13ª semana em cartaz. A exibição de "Ainda Estou Aqui" foi impulsionada pelas indicações do filme ao Oscar — a produção foi indicada nas categorias de Melhor Filme Internacional, Melhor Atriz e Melhor Filme, sendo esta última um feito inédito para o cinema brasileiro.

