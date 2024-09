Ataque a tiros em escola dos EUA deixa "várias vítimas", e atirador é preso

A- A+

Um tiroteio em uma escola de ensino médio na Geórgia na manhã desta quarta-feira causou um número desconhecido de feridos, e um suspeito foi preso após policiais invadirem o campus.

Imagens de vídeo de helicóptero da WSB-TV mostraram dezenas de veículos das forças de segurança e de emergência cercando a Apalachee High School, no Condado de Barrow, a cerca de 80 quilômetros a nordeste de Atlanta.

Um representante do Grady Memorial Hospital, em Atlanta, disse que a unidade recebeu uma vítima com ferimento por arma de fogo da Apalachee High School em Winder, Geórgia.

Em comunicado compartilhado com o Atlanta News First, uma emissora de notícias local, o Departamento do Xerife do Condado de Barrow disse que os detalhes sobre o número de vítimas — que podem incluir mortos ou feridos — não estavam imediatamente disponíveis.

"Eu direcionei todos os recursos estaduais disponíveis para responder ao incidente na Apalachee High School e peço a todos os georgianos que se unam à minha família em orações pela segurança daqueles em nossas salas de aula, tanto no Condado de Barrow quanto em todo o estado", disse o governador da Geórgia, Brian Kemp, em um comunicado. "Continuaremos a trabalhar com parceiros locais, estaduais e federais enquanto reunimos informações e respondemos a essa situação", acrescentou.

Várias escolas na Geórgia foram colocadas em lockdown na manhã desta quarta-feira, na quinta semana completa de aulas, após relatos de tiros na escola por volta das 10h20, segundo uma porta-voz da escola e do departamento do xerife.

O FBI também estava no local, e o Departamento de Investigação da Geórgia disse nas redes sociais que uma investigação estava em andamento.

"Estamos cientes de uma situação na Apalachee High School onde houve relatos de disparos de arma de fogo", disse uma porta-voz do Sistema Escolar do Condado de Barrow. Ela acrescentou que a escola secundária recebeu permissão para liberar os alunos, mas várias outras escolas permaneceram em lockdown.

O governador Brian Kemp disse nas redes sociais que estava direcionando todos os recursos estaduais disponíveis "para responder ao incidente" na escola no Condado de Barrow.

A Casa Branca informou que o presidente Joe Biden foi informado por sua assessora de Segurança Interna, Liz Sherwood-Randall, sobre o tiroteio, e que a administração coordenará com autoridades federais, estaduais e locais à medida que mais informações forem recebidas.

A Apalachee High School tem cerca de 1.900 alunos, de acordo com registros dos oficiais de educação da Geórgia.

Ela se tornou a segunda maior escola pública do Condado de Barrow quando foi inaugurada em 2000, segundo o Sistema Escolar do Condado de Barrow.

A escola é nomeada em homenagem ao Rio Apalachee, localizado na extremidade sul do Condado de Barrow, publicou a Associated Press.

