Ataque a tiros nos EUA: veja quem são os professores e alunos mortos em escola no estado da Geórgia

Um ataque a tiros na escola de ensino médio Apalaches, no estado americano da Geórgia, nessa quarta-feira (4), deixou quatro pessoas mortas, dois alunos e dois professores, e feriu nove — tornando-se o episódio de violência escolar mais mortal da história do estado.



O tiroteio abalou os moradores de Winder, que tem cerca de 18 mil habitantes e fica a aproximadamente 80 quilômetros a nordeste do centro de Atlanta.

Os dois estudantes mortos foram identificados como Mason Schermerhorn e Christian Angulo, ambos de 14 anos. Já os professores foram identificados como Richard Aspinwall, de 39 anos, e Christina Irimie, que lecionavam matemática. A grafia dos nomes não foi confirmada pelas autoridades.

O agressor é um adolescente de 14 anos e era aluno do colégio. Aparentemente, ele não tinha ligação anterior com as vítimas.



O agressor já havia sido interrogado por autoridades no ano passado por uma série de postagens anônimas em que ameaçava "cometer um ataque a tiros contra uma escola em local e horário não identificados”. Ele será acusado de homicídio e julgado como adulto.

— Os que faleceram são heróis para mim — disse Chris Hosey, diretor do Georgia Bureau of Investigation, acrescentando que as vítimas levadas ao hospital devem se recuperar totalmente. — Aqueles que estão no hospital se recuperando agora são heróis para mim.

Conheça um pouco sobre as vítimas:

Mason Schermerhorn

Mason Schermerhorn foi descrito por amigos de sua família como um adolescente alegre que gostava de passar o tempo com a família, ler, contar piadas, jogar videogame e visitar os parques Walt Disney World.



Ele havia começado a frequentar a escola recentemente.

— Ele realmente gostava da vida — disse Doug Kilburn, 40 anos, um amigo que conhecia a mãe de Schermerhorn há uma década. — Ele sempre tinha uma atitude otimista em relação a tudo.

Louis Briscoe, colega de trabalho e amigo da mãe de Schermerhorn, disse que o menino e sua família estavam ansiosos para as próximas férias. Quando Briscoe soube do tiroteio na escola à tarde, ligou para a mãe do adolescente para perguntar se estava tudo bem. Ela apenas respondeu: "Mason se foi”.

— Meu coração simplesmente caiu — disse Briscoe, 45 anos, acrescentando: — Ninguém deveria ter que passar por esse tipo de dor.

Escola onde ocorreu o ataque - Foto: Christian Monterrosa / AFP

Christian Angulo

Angulo foi descrito pela irmã mais velha, Lisiette, como "um garoto muito bom, muito doce e muito carinhoso". Em uma página destinada a arrecadar dinheiro para o funeral, a irmã afirmou que o adolescente era "amado por muitos", descrevendo em seguida a tristeza pela perda.

Colegas de escola disseram à rede Fox 5 Atalanta que Angulo era engraçado e tinha uma personalidade "tranquila". Um deles, que seria amigo do adolescente desde o ensino fundamental, disse estar "em negação" após ouvir sobre o ataque e o falecimento precoce do amigo.

Richard Aspinwall

Além de professor de matemática, Aspinwall também era o coordenador defensivo do time de futebol americano.



O treinador da escola secundária Buford, Brandon Gill, disse nas redes sociais que o professor era um "ser humano incrível" e que "faria qualquer coisa por qualquer um". Aspinwall também foi descrito por Gill como um "marido, pai, professor e treinador incrível".

A escola secundária Mountain View, citada pela rede BBC, disse que o homem foi professor e treinador na unidade de ensino, e afirmou que seus "pensamentos e orações" estavam com seus familiares e amigos.

Christina Irimie

A professora de 53 anos foi descrita por alunos como paciente e atenciosa, segundo a Fox 5 Atlanta.

*Com New York Times

