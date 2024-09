Ataque de míssil russo mata 4 de 5 membros da mesma família em Lviv, cidade que era a mais segura da

A- A+

Quando as sirenes de ataque aéreo soaram na manhã desta quarta-feira em Lviv, no Oeste da Ucrânia, Yaroslav Bazylevych, sua esposa e as três filhas correram para o local mais seguro que havia nas proximidades: as escadas do condomínio onde viviam.

Mas dos cinco membros da família, apenas ele ainda está vivo — o único sobrevivente de um bombardeio russo que atingiu sua casa, localizada numa cidade que costumava ser uma das mais seguras do país mesmo durante a guerra.

De acordo com os serviços de emergência ucranianos, Daryna, de 18 anos, suas irmãs Yaryna, 21, e Emilia, 7, e sua mãe Yevhenia, 43, foram mortas enquanto se abrigavam na escadaria do edifício.

É provável que Yaroslav tenha sobrevivido apenas porque estava dentro do apartamento de sua família quando o míssil atingiu o prédio — ele foi até lá buscar água para a mulher e as filhas.

A Ucrânia foi alvo de dois mísseis balísticos, 11 mísseis de cruzeiro e 29 drones durante a madrugada desta quarta-feira, informou a Força Aérea do país, que disse ter abatido 22 dos drones e sete dos mísseis de cruzeiro.

Ao todo, sete pessoas morreram em Lviv e dezenas de outras ficaram feridas, disseram as autoridades ucranianas.

A morte das três irmãs e de sua mãe causou uma enorme comoção em todo o país. Yarina, a filha mais velha, trabalhava na prefeitura como parte da iniciativa “Lviv — Capital da Juventude da Europa 2025”, disse o prefeito Andriy Sadovyi. Daryna, a irmã do meio, era estudante bolsista de cultura ucraniana na Universidade Católica Ucraniana de Lviv, e havia acabado de começar seu segundo ano.

“Esta é uma perda grande e irreparável. Não há palavras que possam descrever essa dor. Oremos pelas almas das vítimas inocentes. Oremos por Yaroslav, o pai”, disse a universidade em um comunicado.

A mãe e as duas meninas mais velhas eram membros do movimento dos Escoteiros Ucranianos. Em um comunicado, a organização descreveu Yevhenia como uma “personalidade criativa, inteligente, positiva e brilhante”.

Localizada na fronteira com a Polônia, Lviv sempre foi vista como um dos lugares mais seguros do país.

Desde o início da guerra, dezenas de milhares de ucranianos se deslocaram para lá, devido à grande distância desta cidade para a Rússia, o que dificulta os ataques aéreos.

Após o bombardeio, o presidente Volodymyr Zelensky voltou a apelar, na rede social X, para que os aliados forneçam mais capacidade de armas de longo alcance para a Ucrânia.

