GUERRA Ataque russo com drones deixa quatro mortos na Ucrânia O presidente ucraniano ressalta pedidos de pressão sobre a Rússia em suas redes sociais

Um ataque russo com drones contra cidades em toda Ucrânia deixou pelo menos quatro mortos em um edifício residencial da cidade de Sumy, leste do país, informou o Ministério do Interior.

Imagens divulgadas pelos serviços de emergência ucranianos mostram um buraco na lateral do prédio e equipes de resgate procurando sobreviventes entre os escombros.

"É uma tragédia terrível, um terrível crime russo. É muito importante que o mundo não pare de pressionar a Rússia por seu terror", escreveu o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, nas redes sociais, ao comentar o ataque ocorrido na quarta-feira à noite.



A Rússia executa ataques quase diários com mísseis e drones contra cidades ucranianas desde que invadiu o país em 2022.

O comissário ucraniano para os direitos humanos, Dmitro Lubinets, informou que quatro pessoas morreram e nove, incluindo uma criança, ficaram feridas em Sumy.

A cidade fica perto da fronteira russa no nordeste da Ucrânia e já foi alvo de vários bombardeios russos.

A Força Aérea ucraniana informou que Moscou lançou 81 drones, mas que o sistema de defesa do país derrubou 37 aparelhos em várias regiões, incluindo Sumy e a capital Kiev.

Na região de Odessa (sul), no Mar Negro, as autoridades informaram que os drones russos atingiram o porto de Izmail, um importante centro de exportações.

