Atentado perto de Ancara deixa ao menos 4 mortos

Ao menos quatro pessoas morreram e 14 ficaram feridas nesta quarta-feira (23) em um "ataque terrorista" em frente à sede das indústrias de defesa da Turquia, perto de Ancara.

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, denunciou desde a cidade russa de Kazan, onde participa como convidado de uma cúpula dos Brics, um ataque motivado pelo "ódio", que deixou "quatro mártires e 14 feridos".

O primeiro balanço oficial era de três mortos, mas o ministro do Interior, Ali Yerlikaya, o elevou para quatro, precisando que "três feridos estão em estado crítico".

"Dois terroristas foram neutralizados", acrescentou Yerlikaya, sem esclarecer se os atacantes foram detidos ou eliminados, nem se o ataque havia terminado.

O canal de televisão Habertürk afirmou que o ataque continuava e que havia "reféns", sem maiores detalhes.

A televisão privada NTV informou que tiros foram disparados após a explosão, que ocorreu por volta das 16h00 locais (10h00 no horário de Brasília), indicando que um "grupo de terroristas" invadiu a entrada da sede da TAI e que "um deles se explodiu".

Nenhuma organização assumiu a responsabilidade pela operação até agora.

O Ministério da Justiça anunciou a abertura de uma investigação.

O jornal Sabah publicou na sua conta da rede X uma imagem tirada das câmeras de vigilância da entrada do edifício, que mostra um jovem vestido de preto, carregando uma mochila e aparentemente armado com um fuzil de assalto, que descreve como "um dos terroristas que atacam a #TAI".

Imagens de televisão mostram grandes chamas e uma fumaça branca em frente à entrada do local, situado a cerca de 40 km da capital.

Solidariedade da Otan e de Putin

O secretário-geral da Otan, Mark Rutte, afirmou em uma mensagem na rede X que conversou por telefone com o presidente turco sobre o "ataque terrorista".

"A minha mensagem foi muito clara: a Otan está com a Turquia", disse Rutte.

Erdogan recebeu apoio direto do presidente russo, Vladimir Putin, com quem se reuniu em Kazan.

"Condenamos qualquer ação desse tipo, quaisquer que sejam suas motivações", declarou Putin ao receber o mandatário turco.

Uma importante feira de indústrias de defesa e aeroespaciais está ocorrendo nesta semana em Istambul, com a presença do presidente das Indústrias de Defesa, à qual assistiu, entre outros, o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andrii Sibiga.

O setor de defesa da Turquia, conhecido por seus famosos drones Bayraktar, representa cerca de 80% da receita por exportações do país, com uma faturamento de 10,2 bilhões de dólares em 2023, cerca de R$ 58,2 bilhões na cotação atual.

Nos primeiros oito meses de 2024, a receita por exportações das indústrias de defesa atingiu 3,7 bilhões de dólares (R$ 21,1 bilhões na cotação atual), um aumento de 9,8% em comparação ao mesmo período de 2023, segundo o presidente das indústrias de defesa turcas, Haluk Gorgun.

O último atentado registrado na Turquia, em uma igreja em Istambul em janeiro, deixou um morto e foi reivindicado pelo grupo Estado Islâmico.

Antes disso, o Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), em luta armada contra o governo, havia realizado um ataque contra uma delegacia em Ancara em outubro de 2023, que resultou em dois atacantes mortos e dois policiais feridos.